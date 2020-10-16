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Tarsus’ta ata mirası yerli tohumlar köylülere dağıtılıyor

MERSİN HABERLERİ  | 16.10.2020 16:40 | Son Güncelleme

Tarsus Belediyesi tarafından kırsal kalkınmaya destek olmak amacıyla Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ’Tohum Bankası’nda muhafaza edilen ’evladiyelik’ ata tohumlar, uygulamaya konulan proje kapsamında köylülere dağıtıldı.Tarsus Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, “Evladiyelik ata tohumuna sahip çıkıyoruz" sloganıyla uygulamaya konulan proje ile Sandal, Taşkuyu, Baltalı, Dedeler mahallelerinde düzenlenen etkinliklerde takas yolu ile elde edilen yaklaşık 5 milyon yerli tohum Belediyenin Gen Bankasında muhafaza edilirken, atalardan miras kalan GDO’su ile oynanmamış organik ve yerli 90 adet tohum çeşidi tesis edilen seralarda fideye dönüştürülüyor.

Tarsus Belediyesi tarafından kırsal kalkınmaya destek olmak amacıyla Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ’Tohum Bankası’nda muhafaza edilen ’evladiyelik’ ata tohumlar, uygulamaya konulan proje kapsamında köylülere dağıtıldı.
Tarsus Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, “Evladiyelik ata tohumuna sahip çıkıyoruz" sloganıyla uygulamaya konulan proje ile Sandal, Taşkuyu, Baltalı, Dedeler mahallelerinde düzenlenen etkinliklerde takas yolu ile elde edilen yaklaşık 5 milyon yerli tohum Belediyenin Gen Bankasında muhafaza edilirken, atalardan miras kalan GDO’su ile oynanmamış organik ve yerli 90 adet tohum çeşidi tesis edilen seralarda fideye dönüştürülüyor. Bu güne kadar düzenlenen etkinliklerde, seralarda üretilen 210 bin adet fide ve 10 bin adet sumak, taş armudu, sedir ile keçi boynuzu fidanının dağıtımı gerçekleştirildi.
Aynı proje kapsamında “Ata tohumuna sahip çıkıyoruz” sloganıyla İnköy Mahallesi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Gerçek milliyetçilik ata tohumuna sahip çıkmaktır, öyle İsrail tohumuna bizi mahkum etmek değildir. Bizim tek istediğimiz ata tohumuna sahip çıkmanızdır. Ama bu ata tohumlarına öyle bir sahip çıkacağız, öyle sarılacağız ki, hormonsuz, zehirsiz mutfakların oluşturulması için bu tohumun değerini bileceğiz. Biz para harcamıyoruz. Üreticilerden topluyoruz, götürüyoruz, ekiyoruz, fide haline getiriyoruz ondan sonrada sizlere dağıtıyoruz. Masrafımız yok ama sahip çıktığımız değer o kadar önemli ki, sağlıkla uğraşan bir insan olarak sağlıktan, beslenmeden, ekonomiden varıncaya kadar ata tohumunun değerini çok iyi bilmek zorundayız" dedi.
Mahalle Muhtarı Rasim Güler ise "Halkın olanı halka veren, doktor olarak yıllarını Tarsus’un yukarı köylerinde emekle geçiren, gecesini gündüzüne katan Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun, yıllarca hizmetini gördük. Şimdide çok güzel bir projeye imza atmışlar. Ata tohumu yani yerli malımız. Allah nasip ederse o genetiği bozulmuş, sağlığımızla oynanan ürünleri yemeyeceğiz artık. Belediye Başkanımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Başkan Bozdoğan, etkinliğin sonunda vatandaşlara fide ve fidan dağıtımında bulunurken, öğrenciler ile çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye edip onları mutlu etti.

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