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Tarsus’ta ’ata tohumu’ projesi toprakta hayat buldu

MERSİN HABERLERİ  | 13.12.2020 15:33 | Son Güncelleme

Tarsus Belediyesince yerli tohum kullanımını yaygınlaştırıp gelişimine katkı sağlamak adına başlattığı evladiyelik ’ata tohumu’ projesinin toprakta hayat bulduğu bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ata tohumunun ekilebilir alan miktarını arttırmak ve kırsal kalkınmayı sağlamak için köylülerle birlikte ekilen kunduru buğdayının tohumları çimlendi.Arazide incelemelerde bulunan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Bizim baştan beri belediyecilik anlayışımızda şu vardı; sağlıklı beslenme, yani karın doyurmak değil, beslenme olayına önem veriyorduk.

Tarsus’ta ’ata tohumu’ projesi toprakta hayat buldu

Tarsus Belediyesince yerli tohum kullanımını yaygınlaştırıp gelişimine katkı sağlamak adına başlattığı evladiyelik ’ata tohumu’ projesinin toprakta hayat bulduğu bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ata tohumunun ekilebilir alan miktarını arttırmak ve kırsal kalkınmayı sağlamak için köylülerle birlikte ekilen kunduru buğdayının tohumları çimlendi.
Arazide incelemelerde bulunan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Bizim baştan beri belediyecilik anlayışımızda şu vardı; sağlıklı beslenme, yani karın doyurmak değil, beslenme olayına önem veriyorduk. Zehirsiz mutfak dediğimiz, daha doğrusu hormonsuz mutfak bu da ata tohumu ile gerçekleşecek bir olaydı. Biz de bu evladiyelik ata tohumlarını ve ekimini yaygınlaştırmak için yöredeki çiftçilere özgün kunduru buğdayı tohumunu sağladık. Ayrıca görevde olduğumuz yaklaşık 2 yıllık sürede belediyemiz bünyesinde ’Tohum Gen Bankası’ kurarak çok sayıda meyve ve sebze türünün özgün, genetiğiyle oynanmamış tohumlarını ve yöreye özgü evladiyelik ata tohumlarını toplayarak koruma altına aldık ve daha sonra bu tohumları çiftçiye dağıtarak yeniden üretilmesini sağladık" dedi.
Çiftçilere atalık tohum dağıtmakla kalmayarak ekim alanlarını genişletmek ve diğer çiftçileri teşvik etmek amacıyla da belediyeye ait bir araziyi buğday ekimine ayırdıklarını kaydeden Bozdoğan, "Bugün burada kunduru buğdayının çimlendiğini görünce çok mutlu oldum, çalışmalarımız güzel sonuçlar vermeye başlıyor. İnşallah iyi olacak, iyi bir sonuç alacağız. Biz biyodinamik tarımdan yana olan insanlarız. Bu tüm Tarsus geneline yaymamız gereken bir olay. Biz de bunun için çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah iyi olacak, hayırlı olacak” ifadelerini kullandı.
Tarsus Belediyesine ait Tohum Gen Bankasında sayısı yaklaşık 50 milyona ulaşan ata tohumları da köylülere dağıtılmaya devam edilecek.

Tarsus’ta ’ata tohumu’ projesi toprakta hayat buldu

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