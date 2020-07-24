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Tarsus’ta "Ayşe Lebriz Berkem Sahnesi" açıldı

MERSİN HABERLERİ  | 24.07.2020 13:15 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus İlçe Belediyesi tarafından açılan Bilim, Eğitim, Sanat ve Kültür Akademisi’nin içerisinde bulunan tiyatro salonuna yönetmen ve tiyatro oyuncusu Ayşe Lebriz Berkem’in ismi verildi.Tarsus Belediyesi Tiyatro Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Tarsus Şehir Tiyatrosu, ilk sahnesine kavuştu.

Tarsus’ta "Ayşe Lebriz Berkem Sahnesi" açıldı

Mersin’in Tarsus İlçe Belediyesi tarafından açılan Bilim, Eğitim, Sanat ve Kültür Akademisi’nin içerisinde bulunan tiyatro salonuna yönetmen ve tiyatro oyuncusu Ayşe Lebriz Berkem’in ismi verildi.
Tarsus Belediyesi Tiyatro Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Tarsus Şehir Tiyatrosu, ilk sahnesine kavuştu. Çocuk ve gençlerin kişisel gelişimi ve yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlamak amacıyla açılan Bilim, Eğitim, Sanat ve Kültür Akademisi’nin içerisinde bulunan salona yönetmen ve tiyatro oyuncusu Ayşe Lebriz Berkem’in ismi verildi. Oturma alanı, kulisleri ve sahnesi ile göz dolduran salonda, Tarsus Şehir Tiyatrosu’nun oyunları da sahnelenecek. Profesyonel bir kadrodan oluşan Tarsus Şehir Tiyatrosu oyucuları, aynı zamanda çocuk ve genç gruplara eğitimlerde verecek. Ayşe Lebriz Berkem Sahnesi’nde gruplara, diksiyon, doğaçlama, beden dili, ses-nefes teknikleri gibi birbirinden farklı eğitimler verilecek.
İnsanların kendilerini daha iyi ifade etmeleri ve toplumda kültürlü bireylerin yetişmesi için tiyatroların olması gerektiğini savunan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Tiyatro sanatı, çocuklarımızın eğitiminde mutlaka olmalıdır. Tiyatro, çocukları yaşama bağlarken, onlara dünyayı daha iyi anlamayı, ekip ruhu içinde çalışmayı, sorumluluk almayı öğretir. Özetlemek gerekirse tiyatro eğitimi çocuklarımıza başarı getirir” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, geçmişi 10 bin yıla dayanan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Tarsus’un sahne ihtiyacını karşılamak adına Tarsus Şehir Tiyatrosu’nun ikinci sahnesinin ise yakın bir zamanda açılışı gerçekleşecek.

Tarsus’ta

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