Tarsus’ta belediye tarafından vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı

Tarsus Belediyesi, şehitlerin anısına ilçede binlerce bayrak dağıtıp vatandaşlara şehri Türk bayraklarıyla donatmaları çağrısında bulundu.

Suriye’den gelen şehit haberleri ülke genelinde tüm vatandaşları yasa boğarken, bu güne kadar gerek vatan savunmasında gerekse katıldığı operasyonlarda verdiği şehitlerin yanı sıra, İdlib bölgesi ve çevresinde son iki günde 34 şehit daha veren Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletçe yanında olduklarını ifade eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, bu kara günlerde birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olunması gerektiğinin altını çizdi.

Belediye ekiplerini seferber ederek ellerinde bulunan ay yıldızlı ne kadar bayrak varsa şehrin işlek noktalarında dağıtılmasını sağlayan Bozdoğan, "Bizler her zaman ve her koşulda, kahraman askerlerimizin yanındayız. Bölgede bulunan askerlerimize destek ve moral vermek amacıyla, onların yanlarında olduğumuzu belirtmek için esnafımıza 10 binin üzerinde Türk bayrağı dağıttık. Tüm vatandaşlarımıza ev ve iş yerlerini Türk bayrağı asmaya davet ediyorum" dedi.

Şehitler anısına belirlenen birçok camide mevlid-i şerif okuttuklarını ve görevleri başında bulunan Mehmetçikler için dua ettiklerini kaydeden Bozdoğan, kılınan öğle namazının ardından vatandaşlara irmik helvası ikramında bulunduklarını bildirdi. Bozdoğan, Türk milletinin zor günlerde, dün olduğu gibi bu günde farklıkları bir kenara bırakıp, siyasi ayrım yapmadan birbiriyle dayanışma içinde olacağına inancının tam olduğunu ifade ederek, "Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Başta aileleri olmak üzere milletimizin başı sağ olsun. Yaralı askerlerimize de acil şifalar temenni ediyorum" diye konuştu.

