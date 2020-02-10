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Tarsus’ta "çöp evden" 1 kamyon çöp çıktı

MERSİN HABERLERİ  | 10.02.2020 16:39 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir evden 1 kamyon çöp çıktı.Tarsus Belediyesi zabıta ve temizlik işleri müdürlüklerine bağlı ekipler, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerle birlikte, gelen şikayet üzerine Atalar Mahallesindeki çöp evi tespit etti.

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir evden 1 kamyon çöp çıktı.
Tarsus Belediyesi zabıta ve temizlik işleri müdürlüklerine bağlı ekipler, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerle birlikte, gelen şikayet üzerine Atalar Mahallesindeki çöp evi tespit etti. Evde çevreyi rahatsız eden ve pis kokulara neden olan eşyalar Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından evden alınarak, çöp ev boşaltıldı. Evden 1 kamyon dolusu çöp çıkaran ekipler, çöpleri temizlik işleri müdürlüğü aktarma istasyonuna götürerek imha etti.

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