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Tarsus’ta Covid-19’dan ölen doktorların ismi tesislerde yaşatılacak

MERSİN HABERLERİ  | 06.10.2020 16:29 | Son Güncelleme

Salgınla mücadele ederken Covid-19’a yakalanarak hayatını kaybeden doktorların isimleri, Tarsus Belediyesi’nin hizmete kazandığı 2 tesiste yaşatılacak.Tarsus Belediyesi Olağan Meclis Toplantısının 8.

Salgınla mücadele ederken Covid-19’a yakalanarak hayatını kaybeden doktorların isimleri, Tarsus Belediyesi’nin hizmete kazandığı 2 tesiste yaşatılacak.
Tarsus Belediyesi Olağan Meclis Toplantısının 8. Birleşimi, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan başkanlığında yapıldı. Müdürlük ile komisyonlardan gelen maddelerin görüşüldüğü mecliste, 2021 mali yılı performans programı, 2022-2023 mali yılının tasarısı ile turizm için sokak ve cephe sağlıklaştırma projesi konuları görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Görüşülen maddeler arasında geçen aylarda Tarsus Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan iki tesise korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorların isimleri verildi. Böylece Gençlik Merkezi’ne Dr. Erdinç Şahin, Bilim Eğitim Sanat ve Kültür Akademisi’ne de Dr. Turgut Erkutlu isimleri verildi.
Konuya ilişkin söz alan Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, ’’ Korona virüsün yol açtığı kriz tablosu devam ediyor. Covid-19 süreci boyunca çaresizliğe, ölümlere ve yaşadığımız sıkıntılara hepimiz tanık olduk. Korona virüs sürecini, bir yüzleşme dönemini kabul etmek gerekir. Yaşadığımız bu dünyayı tüm canlı varlıklarla paylaştığımızın farkına vardık’’ dedi.
Salgınla mücadele kapsamında sağlık çalışmalarının büyük bir özveriyle en ön safta yer aldıklarını söyleyen Bozdoğan,’’ Korona virüs nedeniyle hayatlarını kaybeden Dr. Erdinç Şahin ile Dr. Turgut Erkutlu’nun isimlerinin iki tesisimizde yaşatılması bizleri duygulandırır. Tüm pandemi kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Belediye Meclis Üyesi Hakan Canan Can tarafından Tarsus sporuna hizmet veren ve geçtiğim yıl vefat eden Niyazi Oksal’ın isminin Kırklar Stadyumuna verilmesi önerildi. Gündeme alınan önerge oy birliği ile kabul edildi. Böylece stadyumun ismi ’Kırklarsırtı Niyazi Oksal Stadyumu’ olarak değiştirildi.

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