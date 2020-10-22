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Tarsus’ta Cumhuriyet Kupası Minikler Futbol Turnuvası heyecanı

MERSİN HABERLERİ  | 22.10.2020 12:34 | Son Güncelleme

Toroslar Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında başlattığı ’Cumhuriyet Kupası Minikler Futbol Turnuvası’, heyecanlı müsabakalara sahne oluyor.Osmaniye Semt Sahasında, 8 takım arasında düzenlenen turnuvada; Toroslar Belediye Spor, Kadir Efe Spor, Kuvayi Milliye Spor, Atagüç Spor, Toros Kartalspor, Toros Halkkent Spor, TEDAŞ Spor ve Galata Spor’un minik sporcuları mücadele ediyor.Cumhuriyet Kupası Minikler Futbol Turnuvasının final müsabakası, 27 Ekim Salı günü saat 16.00’da Osmaniye Semt Sahası’nda gerçekleştirilecek.

Toroslar Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında başlattığı ’Cumhuriyet Kupası Minikler Futbol Turnuvası’, heyecanlı müsabakalara sahne oluyor.
Osmaniye Semt Sahasında, 8 takım arasında düzenlenen turnuvada; Toroslar Belediye Spor, Kadir Efe Spor, Kuvayi Milliye Spor, Atagüç Spor, Toros Kartalspor, Toros Halkkent Spor, TEDAŞ Spor ve Galata Spor’un minik sporcuları mücadele ediyor.
Cumhuriyet Kupası Minikler Futbol Turnuvasının final müsabakası, 27 Ekim Salı günü saat 16.00’da Osmaniye Semt Sahası’nda gerçekleştirilecek. Turnuva, ardından düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak. Cumhuriyetin kuruluşunun 97’nci yılı dolayısıyla düzenlenen turnuva, yine aynı gün saat 17.30’da yapılacak Şöhretler ve Veteranlar Müsabakası ile taçlanacak.
"Spor; kardeşlik, birlik ve beraberlik demek"
Turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dileyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yımaz, Cumhuriyet Kupası ile amaçlarının çocukları hem spora yönlendirmek hem de cumhuriyet bilincini aşılmak olduğunu söyledi. Sporda alt yapının önemli olduğunu da vurgulayan Yılmaz, "Spor, kardeşlik, birlik ve beraberlik demek. Düzenlediğimiz bu turnuvalarla çocuklarımızın ve gençlerimizin bir araya gelip sosyalleşmelerini sağlarken, kardeşlik bağlarını da güçlendiriyoruz. Ve böylece Türk futbolunun alt yapısına da katkı sağlayarak mili sporcular yetiştiriyoruz. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

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