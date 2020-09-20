Tarsus’ta doğa yürüyüşü ilgi gördü

Tarsus Belediyesi tarafından, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen doğa yürüyüşü, büyük ilgi gördü.

Sabahın erken saatlerinde Keşbükü kanyonunda yapılan yürüyüşe, Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ali Esirgemez ve farklı yaşlardan çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcıların zorlu yollardan geçtiği yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu. Bu tarz etkinliklerin yapılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, doğada yeni yerler keşfetmenin mutluluğu içinde olduklarını söylediler.

Herhangi bir olumsuz olayın yaşanmadığı yürüyüşte sağlık ekipleri de hazır bulundu.

