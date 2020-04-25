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Tarsus’ta ’Emekten Yemeğe Projesi’

MERSİN HABERLERİ  | 25.04.2020 10:36 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi, sosyal sorumluk projeleri kapsamında vatandaşları üretime yöneltmek amacıyla ’Emekten Yemeğe Projesi’ni uygulamaya geçirdi.Dünyayı ve ülkemizi tehdit eden korona virüse karşı evde kal çağrılarıyla birlikte uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mecburi olarak evlerinde zaman geçirmek zorunda kalan vatandaşlar için proje geliştiren Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine küçük sandıklara domates fidesi ektirip vatandaşlara dağıtılmasını sağladı.

Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi, sosyal sorumluk projeleri kapsamında vatandaşları üretime yöneltmek amacıyla ’Emekten Yemeğe Projesi’ni uygulamaya geçirdi.
Dünyayı ve ülkemizi tehdit eden korona virüse karşı evde kal çağrılarıyla birlikte uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mecburi olarak evlerinde zaman geçirmek zorunda kalan vatandaşlar için proje geliştiren Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine küçük sandıklara domates fidesi ektirip vatandaşlara dağıtılmasını sağladı. Domates fideleri müzik eşliğinde neşeli bir ortamda ekipler tarafından kapı kapı dolaşılarak dağıtılırken, fideleri büyük bir mutlulukla teslim alan vatandaşlar bu uygulama nedeniyle Başkan Bozdoğan’a ve belediye çalışanlarına teşekkürlerini sundular.
Pencere ve balkonlarından Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri ile ekipleri selamlayıp alkışlayan vatandaşlar renkli bir tablo oluştururken, çocuklar ise 2 gün önce yaşadıkları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu çalınan müziklere eşlik ederek sürdürdüler. Başkan Bozdoğan, "Projemiz kapsamında evlerde yetiştirilebilecek birçok ürünü fide halinde vatandaşlarımıza dağıtmayı ve onları küçük ölçekte de olsa üretime sevk etmeyi amaçlıyoruz" dedi.
Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Fen Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün ortak yürüttüğü proje kapsamında ekipler Şehit İshak Mahallesi 100. Yıl Sitelerinde yaşayan vatandaşlara binlerce domates fidesi dağıtımını gerçekleştirdi. İlerde ki günlerde çeşitli ürünlerin dağıtımının devam edeceği bildirildi.

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