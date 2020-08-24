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Tarsus’ta grup yollarında asfalt çalışması yapılıyor

MERSİN HABERLERİ  | 24.08.2020 10:11 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, geniş alana sahip olan Tarsus’un grup yollarında uzun yıllardır yaşanan sorunları çözüme kavuşturuyor.Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yol ve Asfalt Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Yaramış-Çöplü-Kefeli, Pirömerli-Boztepe-Böğrüeğri ve Kelahmet-Özel Bahşiş-Kulak mahalleleri grup yollarında bakım ve asfaltlama faaliyetlerini tamamladı.

Tarsus’ta grup yollarında asfalt çalışması yapılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, geniş alana sahip olan Tarsus’un grup yollarında uzun yıllardır yaşanan sorunları çözüme kavuşturuyor.
Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yol ve Asfalt Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Yaramış-Çöplü-Kefeli, Pirömerli-Boztepe-Böğrüeğri ve Kelahmet-Özel Bahşiş-Kulak mahalleleri grup yollarında bakım ve asfaltlama faaliyetlerini tamamladı. Ekipler, Tarsus’un güney kısmında bulunan ve 1930’lu yıllarda bataklık olan bölgenin kurutulması amacıyla çoğunluğunu okaliptüs ağaçlarının dikilmesiyle oluşturulan Karabucak Ormanı içinden geçen yolda da kapsamlı bakım, onarım ve asfaltlama faaliyeti gerçekleştirdi. Tarsus’un Yunus Emre Mahallesi sınırlarından geçerek başlayan ve Yeşiltepe, Özel Bahşiş ve Kulak mahalleleri ile çevrede bulunan diğer yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşların da sıklıkla kullandıkları yolda, sürekli çökme oluşan noktalarda zemin tamamen söküldü. Tabanı yumuşak toprak veya çamurdan oluşan bölgede sorunlu noktalarda kot düşürülerek, ardından tabana kayalar dolduruldu. Tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgede ağır tonajlı araçların da sürekli geçiş yapmasından dolayı devamlı olarak çöken yolun zemin güçlendirme faaliyetlerine azami özen gösteren Büyükşehir ekipleri, taş doldurulan noktalarda sıkıştırma faaliyeti de yürüttü. İki finişer iş makinası ve çok sayıda personelle yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki yolda asfalt serme çalışması yapıldı. Çalışmalar nedeniyle araç trafiğine kapatılan yolda, geçişler kontrollü olarak tali yollardan sağlandı.
Yeşiltepe Mahalle Muhtarı İmadettin Söyleme, Karabucak yolunda uzun yıllardır sorun yaşandığına ve geçmişte yapılan kaplama çalışmalarının ise kısa sürede yeniden sıkıntı oluşturduğuna dikkat çekerek, “Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer’in öncülüğünde, Karabucak yolunda zemin tamamen sökülüp, kayalarla güçlendirme ve asfaltlama çalışması yapıldı. Yapılan işlemlerden dolayı Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Özel Bahşiş Mahalle Muhtarı Mehmet Güllü de bölgelerinde tarımsal faaliyetlerin yoğun şekilde yapıldığını ve Karabucak yolunun sıklıkla kullanıldığını ifade ederek, “Yolun zemininin bozuk olması geçiş esnasında sorun yaşanmasına neden oluyordu. Bu şekilde yapılması gerçekten çok güzel” diye konuştu.
Kulak Mahalle Muhtarı Necati Şen de grup yolunu kullanan vatandaşların çektikleri sorunların sona ermesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, teşekkürlerini iletti.

Tarsus’ta grup yollarında asfalt çalışması yapılıyor

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