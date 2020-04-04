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Tarsus’ta heyelandan kapanan grup yolu, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından açıldı

MERSİN HABERLERİ  | 04.04.2020 13:10 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Yalamık Mahallesi sınırları içerisinden geçen yola heyelandan dolayı düşen ve yolun kapanmasına neden olan dev kayalar, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kısa sürede kaldırıldı.Özellikle kırsal bölgede son günlerde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, zaman zamanda heyelanlar yaşanıyor.Tarsus’un kırsal bölgesinde yer alan Yalamık Mahallesi sınırları içerisinden geçen ve Çamlıyayla’nın Darıpınarı, Belçınar ve diğer bölge mahallelerinin de kullandığı grup yolunda Cuma günü öğlen 11.00 sıralarında heyelan meydana geldi.Dev kayaların düştüğü yol hem trafiğe kapanırken, hem de tahribat oluştu.

Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Yalamık Mahallesi sınırları içerisinden geçen yola heyelandan dolayı düşen ve yolun kapanmasına neden olan dev kayalar, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kısa sürede kaldırıldı.
Özellikle kırsal bölgede son günlerde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, zaman zamanda heyelanlar yaşanıyor.
Tarsus’un kırsal bölgesinde yer alan Yalamık Mahallesi sınırları içerisinden geçen ve Çamlıyayla’nın Darıpınarı, Belçınar ve diğer bölge mahallelerinin de kullandığı grup yolunda Cuma günü öğlen 11.00 sıralarında heyelan meydana geldi.
Dev kayaların düştüğü yol hem trafiğe kapanırken, hem de tahribat oluştu. Yolun trafiğe kapandığı ihbarını alan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Yol Bakım ve Onarım ekipleri olay yerine intikal ederek ivedilikle çalışma başlattı.Dev kayaların ağır iş makinaları vasıtasıyla kaldırıldığı çalışmalarda, oluşan tahribatta ortadan kaldırılarak akşam saatlerinde yol trafiğe açıldı.

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