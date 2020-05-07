YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Tarsus’ta kerebiç tatlısına talep attı

Tarsus’ta kerebiç tatlısına talep attı

MERSİN HABERLERİ  | 07.05.2020 15:59 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde Ramazan ayına özel kerebiç tatlısı üretimi bu yılda geleneklere uyularak yapılıyor.Kerebiç tatlısına Ramazan ayı nedeniyle talep arttı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde Ramazan ayına özel kerebiç tatlısı üretimi bu yılda geleneklere uyularak yapılıyor.
Kerebiç tatlısına Ramazan ayı nedeniyle talep arttı. Kerebiçin yanında mamul üretimi de yapan pastane işletmecisi Hüseyin Uydacı ve ekibi, yıllardır kerebiç üretiyor. Fıstıklı kerebicin kilosu 60 TL, cevizli fıstık ise 45 TL’den satılıyor. Uydacı, “Kerebiç Ramazan ayına özgü bir tatlıdır. Önceden sadece Ramazan ayında yapılıyordu ama talep olunca şimdi artık yılın 12 ayı üretim yapmaktayız. Ancak Ramazan’da talepler daha çok oluyor. Şimdi virüsten dolayı geçen yıllara göre satış bir daha düşük ama paket servislerimizle o açığı kapatmaya çalışıyoruz. Sabah erken saatte işe başlıyoruz ve geç saatlere kadara çalışıyoruz. Özellikle Ramazan ayında bu süre fazla oluyor. Birde virüsten dolayı sosyal mesafeyi koruyarak üretimi devam ettiriyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Mersin Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
04:02
Sabah
05:34
Öğle
12:43
İkindi
16:30
Akşam
19:42
Yatsı
21:08

Mersin Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Aktaş Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkez
Emel Eczanesi
Merkez
İkizler Eczanesi
Merkez
Merdan Eczanesi
Merkez
Ocak Eczanesi
Merkez
Örge Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Mersin'de yaralı bulunan bayağı balaban tedavi edildi

Mersin'de yaralı bulunan bayağı balaban tedavi edildi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Sebze Yüklü Kamyon Devrilmekten Son Anda Kurtuldu

Sebze Yüklü Kamyon Devrilmekten Son Anda Kurtuldu

Basın mensuplarının yeni yılını kutladı

Basın mensuplarının yeni yılını kutladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.