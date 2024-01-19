YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Tarsus’ta kırsal mahallelerde yeni kreşler hayata geçiyor

Tarsus’ta kırsal mahallelerde yeni kreşler hayata geçiyor

İHA İHA
19.01.2024 08:33 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırsal mahallelerde hayata geçirdiği köy kreşleri ile çocukların eğitimlerini erken yaşlarda desteklemeyi amaçlayan Mersin Tarsus Belediyesi, son olarak Kamberhöyüğü Mahallesi’nde faaliyete başlayan kreş eğitimi ile birlikte hizmetini genişletti.

Tarsus’ta kırsal mahallelerde yeni kreşler hayata geçiyor

Kırsal mahallelerde yaşayan ailelerin ve özellikle tarım sektöründe çalışan kadınların çocukları için büyük bir ihtiyaç olan köy kreşlerinin hizmete dâhil edilmesiyle birlikte, çocuklara sadece eğitim değil, aynı zamanda sosyal ve duygusal destek sunmanın da amaçlandığı belirtildi.

Kamberhöyüğü Köyü’nde Başkan Yardımcısı Osman Polat ve Mahalle Muhtarı Ulvi Çağlayan’ın katılımlarıyla aileler ve çocuklarla bir araya gelinen etkinlikte, köy kreşinin işleyişi hakkında bilgilendirme gerçekleştirilirken çocukların erken yaşta eğitime katılımının önemi anlatıldı. Çocukların eğitimine daha erken yaşlarda başlanarak kırsal mahallelerde yaşayan 36-60 ay arası çocukları, kent merkezindeki kreşlerde eğitim gören yaşıtlarıyla aynı seviyeye getirmek amacıyla hayata geçirilen köy kreşlerinin sayılarının artırılması hedefleniyor.

“AİLE DANIŞMANLARI VE SOSYAL HİZMET UZMANLARI DA ÇOCUKLARA DESTEK OLACAK"

Köy kreşlerinde eğitim gören çocukların eğitimin yanında Aile Danışmanları ve Sosyal Hizmetler Uzmanları tarafından da desteklenerek aileleriyle birlikte bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi amaçlanırken, uzmanlar ailelere çocukların psikolojik gelişim süreçleri ve eğitimle ilgili önemli bilgiler de sunacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya'da karısını ve kızını silahla öldürüp annesini yaralayan polis intihar ettiSakarya'da karısını ve kızını silahla öldürüp annesini yaralayan polis intihar etti
Deprem bölgesinde öğrenciler karnelerini aldıDeprem bölgesinde öğrenciler karnelerini aldı
Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da öğrenciler karnelerini aldıAntalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da öğrenciler karnelerini aldı
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 19 Ocak Cuma

İmsak
06:21
Sabah
07:45
Öğle
12:57
İkindi
15:36
Akşam
17:59
Yatsı
19:17

Mersin Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Cuma

Beydaği eczanesi
Mezitli
Makam eczanesi
Tarsus
Eski mezitli eczanesi
Mezitli
Öncü eczanesi
Tarsus
Aydan eczanesi
Tarsus
Birgül eczanesi
Bozyazi
Yağmur eczanesi
Yenisehir
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.