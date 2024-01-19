Tarsus’ta kırsal mahallelerde yeni kreşler hayata geçiyor

Kırsal mahallelerde yaşayan ailelerin ve özellikle tarım sektöründe çalışan kadınların çocukları için büyük bir ihtiyaç olan köy kreşlerinin hizmete dâhil edilmesiyle birlikte, çocuklara sadece eğitim değil, aynı zamanda sosyal ve duygusal destek sunmanın da amaçlandığı belirtildi.

Kamberhöyüğü Köyü’nde Başkan Yardımcısı Osman Polat ve Mahalle Muhtarı Ulvi Çağlayan’ın katılımlarıyla aileler ve çocuklarla bir araya gelinen etkinlikte, köy kreşinin işleyişi hakkında bilgilendirme gerçekleştirilirken çocukların erken yaşta eğitime katılımının önemi anlatıldı. Çocukların eğitimine daha erken yaşlarda başlanarak kırsal mahallelerde yaşayan 36-60 ay arası çocukları, kent merkezindeki kreşlerde eğitim gören yaşıtlarıyla aynı seviyeye getirmek amacıyla hayata geçirilen köy kreşlerinin sayılarının artırılması hedefleniyor.

“AİLE DANIŞMANLARI VE SOSYAL HİZMET UZMANLARI DA ÇOCUKLARA DESTEK OLACAK"

Köy kreşlerinde eğitim gören çocukların eğitimin yanında Aile Danışmanları ve Sosyal Hizmetler Uzmanları tarafından da desteklenerek aileleriyle birlikte bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi amaçlanırken, uzmanlar ailelere çocukların psikolojik gelişim süreçleri ve eğitimle ilgili önemli bilgiler de sunacak.

