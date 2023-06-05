Tarsus’ta köprü altındaki yavru 8 köpek kurtarıldı

İlçeye bağlı Hasanağa Mahallesinde bir köpek yavrusunun öldüğünü fark eden vatandaşlar, çevrede yaptıkları incelemede anne ile birlikte 8 yavru köpeğin sulama kanalının üzerinden geçen beton köprünün altında olduklarını fark etti. Durum, bölgede çalışma yapan büyükşehir belediyesi personellerine bildirildi. Oldukça bakımsız halde olan ve halsiz durumda ki köpekleri bulundukları yerden kurtaran Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personelleri, ardından yavru köpekleri gerekli bakımların yapılması için köpek barınağı ekiplerine teslim etti.

