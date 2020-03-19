YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Tarsus’ta kozmatik ürün satan işletmeler denetlendi

Tarsus’ta kozmatik ürün satan işletmeler denetlendi

MERSİN HABERLERİ  | 19.03.2020 16:10 | Son Güncelleme

Tarsus Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, şehir içerisinde kozmetik ürün satan işletmeleri denetledi.İlgili kanun maddesi gereği şehir içerisindeki işletmelerde fiyat etiketi kontrolü yapan ekipler, haksız rekabetin önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Tarsus Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, şehir içerisinde kozmetik ürün satan işletmeleri denetledi.
İlgili kanun maddesi gereği şehir içerisindeki işletmelerde fiyat etiketi kontrolü yapan ekipler, haksız rekabetin önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Başta işyeri açma ve çalışma ruhsatına esas olan müesseselerin taşıması gereken tüm şartları yerinde inceleyen ekipler, satışı yapılan ürünlerin fiyat etiketlerinin kontrollerinden sonra işletme çalışanlarına haksız rekabetin önlenmesine yönelik uyarı yaptı.
Belediye yetkilileri, fiyatlarda oynamalar ve usulsüzlükler gibi gayri yasal durumlar karşısında tüketicilerin korunması ve piyasada kamu düzeninin sağlamak açısından denetimlere devam edeceklerini belirttiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadıİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadı
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Tekirdağ’da çaycıyı darp ettiler

Tekirdağ’da çaycıyı darp ettiler

Şanlıurfa Valisi Erin, Tel Abyad ilçesinde incelemelerde bulundu

Şanlıurfa Valisi Erin, Tel Abyad ilçesinde incelemelerde bulundu

Eyüpsultan sokak sokak temizlenip dezenfekte ediliyor

Eyüpsultan sokak sokak temizlenip dezenfekte ediliyor

Evi temizlenen yaşlı kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dua

Evi temizlenen yaşlı kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dua

SGK personeli ile taksiciler arasında kuş tartışması

SGK personeli ile taksiciler arasında kuş tartışması

Mersin Namaz Vakitleri 19 Mart Perşembe

İmsak
05:20
Sabah
06:39
Öğle
12:54
İkindi
16:19
Akşam
18:59
Yatsı
20:13

Mersin Nöbetçi Eczaneler19 Mart Perşembe

Derkuş Eczanesi
Merkez
Efe Eczanesi
Merkez
Esen Eczanesi
Merkez
Gizem Uygun Eczanesi
Merkez
Gülçin Eczanesi
Merkez
Hasbay Eczanesi
Merkez
İrfan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mersin'de 8 uyuşturucu şüphelisi portakal bahçesinde yakalandı

Mersin'de 8 uyuşturucu şüphelisi portakal bahçesinde yakalandı

Türkiye Cimnastik Şampiyonası sona erdi

Türkiye Cimnastik Şampiyonası sona erdi

Taş Mektep 100 yıl sonra yeniden eğitime başlıyor

Taş Mektep 100 yıl sonra yeniden eğitime başlıyor

Mersin'de denizde define arayan iki şüpheli yakalandı

Mersin'de denizde define arayan iki şüpheli yakalandı

Sevdiklerini plakalarında yaşatıyorlar

Sevdiklerini plakalarında yaşatıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.