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Tarsus’ta kütüphane ve okuma salonları kapılarını açıyor

MERSİN HABERLERİ  | 27.07.2020 15:23 | Son Güncelleme

19) salgını tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan kapılarını yeniden okuyucuya açıyor.Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Covid-19 nedeniyle mart ayından bu yana kapalı olan Ülker Aydın Gençlik Kütüphanesi, Etem Çalışkan Okuma Salonu, Uğur Mumcu Okuma Salonu ve Zübeyde Hanım Bütünleşik Gündüz Yaşam Evi içerisinde bulunan okuma salonu bugünden itibaren açıldı.Çalışma salonlarında Covid-19’a ilişkin sosyal mesafe kurallarına uygun oturma düzeni oluşturuldu.

19) salgını tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan kapılarını yeniden okuyucuya açıyor.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Covid-19 nedeniyle mart ayından bu yana kapalı olan Ülker Aydın Gençlik Kütüphanesi, Etem Çalışkan Okuma Salonu, Uğur Mumcu Okuma Salonu ve Zübeyde Hanım Bütünleşik Gündüz Yaşam Evi içerisinde bulunan okuma salonu bugünden itibaren açıldı.
Çalışma salonlarında Covid-19’a ilişkin sosyal mesafe kurallarına uygun oturma düzeni oluşturuldu. Okuma salonlarına ve kütüphaneye gelen misafirlerin ateş ölçümü de yapılacak. Bunun yanı sıra salonlarda her gün periyodik olarak dezenfekte işlemi gerçekleştirilecek.

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