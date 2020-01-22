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  4. Tarsus’ta Müzekart ve biletten 147 bin 80 TL gelir elde edildi

Tarsus’ta Müzekart ve biletten 147 bin 80 TL gelir elde edildi

MERSİN HABERLERİ  | 22.01.2020 08:50 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus’ta 2019 yılında müze müdürlüğü ve bağlı birimleri ziyaret eden ziyaretçi ve gelirlere ait istatistiki bilgiler açıklandı.Tarsus Müze Müdürü Doğukan Alper, yaptığı açıklamada, binlerce yıldır çeşitli medeniyetlerin, kültürlerin ve dinlerin kaynaşma, birleşme ve etkilenme noktası olan Tarsus’in, günümüzde de bu önemini koruduğunu, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı, cazibe merkezi konumunu devam ettirdiğini söyledi.

Tarsus’ta Müzekart ve biletten 147 bin 80 TL gelir elde edildi

Mersin’in Tarsus’ta 2019 yılında müze müdürlüğü ve bağlı birimleri ziyaret eden ziyaretçi ve gelirlere ait istatistiki bilgiler açıklandı.
Tarsus Müze Müdürü Doğukan Alper, yaptığı açıklamada, binlerce yıldır çeşitli medeniyetlerin, kültürlerin ve dinlerin kaynaşma, birleşme ve etkilenme noktası olan Tarsus’in, günümüzde de bu önemini koruduğunu, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı, cazibe merkezi konumunu devam ettirdiğini söyledi. Bu çerçevede 2019 yılının Tarsus için kültür ve inanç turizmi açısında verimli bir sene olduğunu ifade ederek, "Yeni müze binasının açılmasına yönelik çalışmalar nedeniyle müzemiz 24 Temmuz 2018 tarihinden buyana ziyarete kapalı olup, müzemize bağlı St. Paul Kuyusu Ören yeri ve St. Paul Anıt Müzesine yerli ve yabancı turistlerin ziyaretleri devam etmektedir. Müdürlüğümüze bağlı birimleri 2018 yılında 47 bin 413 kişi ziyaret ederken 2019 yılında yerli ve yabancı olmak üzere toplam 53 bin 736 kişi ziyaret etmiştir. Ziyaretçi ve gelir durumuna baktığımızda; St. Paul Anıt Müzesini 17 bin 699 yerli, 5 bin 993 yabancı ziyaretçi olmak üzere toplam 23 bin 692 kişi ziyaret etmiştir. Birimimizde, bilet, Müzekart, tahsis, film ve fotoğraf çekim bedeli olarak toplam 114 bin 475,55 TL gelir elde edilmiştir. Yine Müdürlüğümüze bağlı birim olan St. Paul Kuyusu Ören yerini 22 bin 489 yerli; 7 bin 555 yabancı ziyaretçi olmak üzere toplam 30 bin 44 kişi ziyaret etmiştir. Bilet ve Müzekart gelirlerinden toplam 147 bin 80,00 TL gelir elde edilmiştir. Giriş ücretinin 10 TL olduğu birimlerimizde, ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı belirlenmiş müze ve ören yerlerini ücret ödemeden ziyaret etme imkanı veren 70 TL ve indirimli 30 TL olan Müzekart satışı da yapılmaktadır. Bakanlığımızca yayına alınmış olan turkishmuseums.com internet sitesi üzerinden yerli ve yabancı ziyaretçilere müze ve ören yerleri hakkında izlenimlerini, öneri ve görüşlerini aktarabilme fırsatı sunulmaktadır. Siteye erişim, cep telefonlarına indirilen uygulama ile Birimlerimizde panolar üzerinde bulunan karekodların okutulmasıyla sağlanmaktadır" diye konuştu.

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