YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Tarsus’ta park halindeki araç yandı

Tarsus’ta park halindeki araç yandı

MERSİN HABERLERİ  | 29.02.2020 10:38 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde park halindeki bir otomobil bilinmeyen nedenle yandı.

Tarsus’ta park halindeki araç yandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde park halindeki bir otomobil bilinmeyen nedenle yandı. Çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, araçta büyük maddi hasar meydana geldi.
Olay, dün gece Bağlar Mahallesi 0471. Sokak’ta meydana geldi. Emrah Arslanca tarafından kiralandığı öğrenilen, Abdulvahap Özen’e ait park halindeki 33 NBG 45 plakalı otomobil, motor bölümünden bilinmeyen bir nedenle yandı. Aracın alev aldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangının neden çıktığı öğrenilemedi. Otomobilde yangın sonrası maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tarsus’ta park halindeki araç yandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan... Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan...
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mersin Namaz Vakitleri 29 Şubat Cumartesi

İmsak
05:48
Sabah
07:07
Öğle
12:59
İkindi
16:10
Akşam
18:42
Yatsı
19:56

Mersin Nöbetçi Eczaneler29 Şubat Cumartesi

Alkım Eczanesi
Merkez
Göksu Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Merkez
Kısmet Eczanesi
Merkez
Mersin Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Merkez
Oktay Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mersin’de kar temizleme ve tuzlama çalışması sürüyor

Mersin’de kar temizleme ve tuzlama çalışması sürüyor

Mersin'de 23 okula 12 bin paket bakliyat dağıtıldı

Mersin'de 23 okula 12 bin paket bakliyat dağıtıldı

Tebrik için gönderilen çiçekleri öğrencilere hediye etti

Tebrik için gönderilen çiçekleri öğrencilere hediye etti

Mersin’de denizde kaybolan bekçi 29 gündür aranıyor

Mersin’de denizde kaybolan bekçi 29 gündür aranıyor

Mersin İŞKUR İş Kulübü, çocuk evlerinde kalan gençleri iş gücü piyasasına hazırlıyor

Mersin İŞKUR İş Kulübü, çocuk evlerinde kalan gençleri iş gücü piyasasına hazırlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.