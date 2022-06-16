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Tarsus'ta sağlıksız ortamda üretilen 830 kilogram peynir imha edildi

16.06.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarsus'ta sağlıksız ortamda üretilen 830 kilogram peynir imha edildi

Tarsus'ta sağlıksız ortamda üretilen 830 kilogram peynir imha edildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde sağlıksız ortamda üretilen 830 kilogram peynir ele geçirildi.

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir hafta süresince işletmelerde denetim yaptı.

Bazı marketlerde plastik bidonlar içerisinde sağlıksız ortamda üretildiği tespit edilen 830 kilogram peynir ele geçirildi.

Ürünler daha sonra imha edildi.

Tarsus'ta sağlıksız ortamda üretilen 830 kilogram peynir imha edildi

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