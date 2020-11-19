YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Tarsus’ta sürücülere yönelik korona virüs farkındalık etkinliği yapıldı

Tarsus’ta sürücülere yönelik korona virüs farkındalık etkinliği yapıldı

MERSİN HABERLERİ  | 19.11.2020 17:00 | Son Güncelleme

19) korunma tedbirleri kapsamında vatandaşları maske kullanımına teşvik etmek amacıyla farkındalık çalışması yaptı.Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her geçen gün etkisini arttıran Covid-19 konusunda vatandaşları tedbirli olmaya yönlendirmek ve özellik maske takma ile birlikte hijyenik şartlara uygun hareket etmeye teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen farkındalık çalışması, jandarma uygulama noktasında gerçekleştirildi.Etkinlikte, Tarsus Belediyesi tarafından hazırlatılan maske, el dezenfektanı, kolonya, hijyen kiti, uyarıcı broşürler, baskılı tişörtler ve çocuklara yönelik boyama kitapları ve balonlar dağıtıldı.

19) korunma tedbirleri kapsamında vatandaşları maske kullanımına teşvik etmek amacıyla farkındalık çalışması yaptı.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her geçen gün etkisini arttıran Covid-19 konusunda vatandaşları tedbirli olmaya yönlendirmek ve özellik maske takma ile birlikte hijyenik şartlara uygun hareket etmeye teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen farkındalık çalışması, jandarma uygulama noktasında gerçekleştirildi.
Etkinlikte, Tarsus Belediyesi tarafından hazırlatılan maske, el dezenfektanı, kolonya, hijyen kiti, uyarıcı broşürler, baskılı tişörtler ve çocuklara yönelik boyama kitapları ve balonlar dağıtıldı. Sürücülerin araçlarının da dezenfeksiyon işleminden geçirildiği etkinliğe, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Yarbay Mehmet Büyükhan ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İnanç Marım katıldı. İlçe yöneticileri ve komutanlar, sürücüleri maske takmaya, sosyal mesafelere dikkat etmeye ve hijyenik koşullara uygun hareket etmeye davet ederek, “Kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım” mesajı verdiler.
Farkındalık çalışmasında konuşan Kaymakamı Otcu, Belediye Başkanı Bozdoğan’a pandemi sürecindeki duyarlığından ve gerek kaymakamlık gerekse diğer devlet kurumlarının çalışmalarına verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
1/

Mersin Namaz Vakitleri 19 Kasım Perşembe

İmsak
05:54
Sabah
07:17
Öğle
12:32
İkindi
15:14
Akşam
17:37
Yatsı
18:55

Mersin Nöbetçi Eczaneler19 Kasım Perşembe

Birtan Eczanesi
Akdeniz
Çıglı Eczanesi
Akdeniz
Toros Eczanesi
Akdeniz
Akdemir Eczanesi
Mezitli
Eski Eczanesi
Mezitli
Ayfer Eczanesi
Toroslar
Doğan Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.