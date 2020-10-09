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Tarsus’ta tırın çekicisi yandı

MERSİN HABERLERİ  | 09.10.2020 12:09 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan tırın çekicisi yandı.Alınan bilgiye göre, Tarsus Pozantı Otoyolu’ndan seyir halinde olan Güzel Kaçmaz’ın kullandığı 61 K 0624 çekici, 61 K 0625 dorse plakalı tırın çekici kısmında, Damlama Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Tırdan alevlerin yükseldiğini gören sürücü aracını sağ şeride çekerek Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, yangının dorseye ulaşmasını engelledi.

Tarsus’ta tırın çekicisi yandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan tırın çekicisi yandı.
Alınan bilgiye göre, Tarsus Pozantı Otoyolu’ndan seyir halinde olan Güzel Kaçmaz’ın kullandığı 61 K 0624 çekici, 61 K 0625 dorse plakalı tırın çekici kısmında, Damlama Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Tırdan alevlerin yükseldiğini gören sürücü aracını sağ şeride çekerek Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, yangının dorseye ulaşmasını engelledi. Tırın çekicisi tamamen yandı.

Tarsus’ta tırın çekicisi yandı

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