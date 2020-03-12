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Tarsus’ta toplu taşıma araçları denetleniyor

MERSİN HABERLERİ  | 12.03.2020 09:51 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler devam ediyor.Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Trafik Denetleme Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus’ta toplu taşıma araçlarına yönelik olarak denetleme çalışması gerçekleştirdi.Okul servisleri ve diğer toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan çalışmada sigara içen ve cep telefonuyla konuşan iki sürücüye cezai işlem uygulandı.Kültür Park yanı Muvaffak Uygur Caddesi ile Altaylılar Mahallesinde gerçekleştirilen denetimlerde kapasitesinden fazla öğrenci taşıdığı tespit edilen 5 okul servisine de tutanak düzenlendi.Denetimler kapsamında evraklar, sürücülerin kılık-kıyafetleri, araç içinde bulunan renkli ışıklar veya aksesuarlar ile hareket saatlerine uyulup-uyulmadığı denetlendi.Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Trafik Denetleme Zabıta Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerini günün farklı saatlerinde ve farklı noktalarda da devam edeceği bildirildi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler devam ediyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Trafik Denetleme Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus’ta toplu taşıma araçlarına yönelik olarak denetleme çalışması gerçekleştirdi.
Okul servisleri ve diğer toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan çalışmada sigara içen ve cep telefonuyla konuşan iki sürücüye cezai işlem uygulandı.
Kültür Park yanı Muvaffak Uygur Caddesi ile Altaylılar Mahallesinde gerçekleştirilen denetimlerde kapasitesinden fazla öğrenci taşıdığı tespit edilen 5 okul servisine de tutanak düzenlendi.
Denetimler kapsamında evraklar, sürücülerin kılık-kıyafetleri, araç içinde bulunan renkli ışıklar veya aksesuarlar ile hareket saatlerine uyulup-uyulmadığı denetlendi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Trafik Denetleme Zabıta Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerini günün farklı saatlerinde ve farklı noktalarda da devam edeceği bildirildi.

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