YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Tarsus’ta trafik kazası: 5 yaralı

Tarsus’ta trafik kazası: 5 yaralı

04.09.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.T.’nin sürücülüğünü yaptığı 33 NMP 50 plakalı otomobil, eski Ankara yolunda Çamalan Mahallesi Alman Mezarlığı bölgesinde, Tarsus yönüne ilerlerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada araç içerisinde bulunan ikisi çocuk, 5 kişi yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine 112 sağlık, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama-kurtarma ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Yaralılar tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünden 3 gün sonra acı haberKazada yaralanan motosiklet sürücüsünden 3 gün sonra acı haber
Oto hırsızları polisten kaçamadıOto hırsızları polisten kaçamadı
Avrupa şampiyonasından madalyalarla dönen kick boksçular Erzurum'da coşkuyla karşılandıAvrupa şampiyonasından madalyalarla dönen kick boksçular Erzurum'da coşkuyla karşılandı
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 4 Eylül Pazartesi

İmsak
04:45
Sabah
06:07
Öğle
12:46
İkindi
16:23
Akşam
19:14
Yatsı
20:32

Mersin Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Pazartesi

Tunahan eczanesi
Mut
Cansu eczanesi
Toroslar
Alp eczanesi
Anamur
Ünal eczanesi
Tarsus
Bilge eczanesi
Erdemli
Yalinayak eczanesi
Toroslar
Yeni şifa eczanesi
Gulnar
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

DNA sonucunu radyoda ifşa etti! Damat ve kayınvalide birbirine girdi

DNA sonucunu radyoda ifşa etti! Damat ve kayınvalide birbirine girdi

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Tayfun metrelerce sürükledi! Zor anlar kamerada...

Tayfun metrelerce sürükledi! Zor anlar kamerada...

Tüm gün dilencilik yapıp lüks arabalarıyla evlerine dönüyorlar

Tüm gün dilencilik yapıp lüks arabalarıyla evlerine dönüyorlar

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.