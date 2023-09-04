Tarsus’ta trafik kazası: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, B.T.’nin sürücülüğünü yaptığı 33 NMP 50 plakalı otomobil, eski Ankara yolunda Çamalan Mahallesi Alman Mezarlığı bölgesinde, Tarsus yönüne ilerlerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada araç içerisinde bulunan ikisi çocuk, 5 kişi yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine 112 sağlık, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama-kurtarma ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

