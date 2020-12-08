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Tarsus’taki tarihi butik otel, turistlere hizmet veriyor

MERSİN HABERLERİ  | 08.12.2020 15:48 | Son Güncelleme

Tarsus Belediyesince Kızılmurat Mahallesi’nde bulunan mülkiyeti belediyeye ait tarihi yapının, İmar Limited Şirketi eliyle yenilenerek butik otel konseptiyle yerli ve yabancı turistlerin konaklama hizmetine sunulduğu bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın şehrin turizm potansiyelini artırmak ve konaklama sorununu çözmeye yönelik girişimleri kapsamında tarihi evler sokağında bulunan konak, butik otele dönüştürüldü.

Tarsus Belediyesince Kızılmurat Mahallesi’nde bulunan mülkiyeti belediyeye ait tarihi yapının, İmar Limited Şirketi eliyle yenilenerek butik otel konseptiyle yerli ve yabancı turistlerin konaklama hizmetine sunulduğu bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın şehrin turizm potansiyelini artırmak ve konaklama sorununu çözmeye yönelik girişimleri kapsamında tarihi evler sokağında bulunan konak, butik otele dönüştürüldü. Tarsus’u ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin rahatça konaklayabilecekleri elit bir mekan oluşturulması amacıyla, İmar Limited Şirketi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Tarihi Evler Sokağında hizmet vermeye başlayan butik otele, dinler tarihinde önemli bir yeri olan ve Tarsus’un inanç turizminde öne çıkmasına vesilen olan Saint Paul’un adı verildi.
Butik otelde kaliteli hizmet, görsellik ve hijyen ön planda tutulurken, odalar bir turistin arayacağı her türlü konforu sunuyor. Tarihe mal olmuş şahsiyetlerin adlarının odalara verildiği butik otelde konaklayan misafirler, kadim kent Tarsus’un tarihi atmosferinde, profesyonel bir konaklama ve rehberlik hizmeti alma şansını yakalıyor.

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