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Tarsus’tan İdlib’e 1 tır gıda yardımı

08.02.2021 09:00 | Son Güncelleme:
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Tarsus’tan İdlib’e 1 tır gıda yardımı

Mersin’in Tarsus ilçesinden Suriye’nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine 1 tır gıda yardımı gönderildi.Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca "Yolun iyilik olsun" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında, hayırseverlerin katkılarıyla toplanan yardımları taşıyan tırın uğurlanması amacıyla Borsa Kız Öğrenci Yurdu binası önünde tören düzenlendi.İl Müftüsü Ali Can, burada yaptığı konuşmada, "Yolun iyilik olsun" sloganıyla sürdürülen yardım kampanyası kapsamında bin 900 koli temel gıda malzemesinin toplandığını söyledi.

Mersin’in Tarsus ilçesinden Suriye’nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine 1 tır gıda yardımı gönderildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca "Yolun iyilik olsun" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında, hayırseverlerin katkılarıyla toplanan yardımları taşıyan tırın uğurlanması amacıyla Borsa Kız Öğrenci Yurdu binası önünde tören düzenlendi.
İl Müftüsü Ali Can, burada yaptığı konuşmada, "Yolun iyilik olsun" sloganıyla sürdürülen yardım kampanyası kapsamında bin 900 koli temel gıda malzemesinin toplandığını söyledi. Bölgede acil ihtiyaçların olduğunu belirten Can, "Tarsus’taki tüm din görevlilerimizin en zor anlarında bile ihtiyaç sahibi kardeşlerini unutmayıp onların yanında olmaları güzel bir fedakarlık örneği oldu. Tarsus her zaman olduğu gibi şu anda da ihtiyaç sahibi kardeşleri için üzerine düşeni yapıyor" diye konuştu.
Duanın ardından yardımları taşıyan tır İdlib’e uğurlandı.

Tarsus’tan İdlib’e 1 tır gıda yardımı

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