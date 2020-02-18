YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Tarsus’un hava kalitesi, ölçüm aracı ile tespit edilecek

Tarsus’un hava kalitesi, ölçüm aracı ile tespit edilecek

MERSİN HABERLERİ  | 18.02.2020 16:39 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Akdeniz Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü ile Tarsus Belediyesi işbirliğinde Tarsus’un hava kalitesinin ölçümlerine başlandı.Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, bir açıklama yaparak, ilçe genelinin hava kalite ölçümlerini yapmak üzere sabit istasyon yer tespiti ve seyyar mobil ölçüm aracı kurulumunun gerçekleştirildiğini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Akdeniz Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü ile Tarsus Belediyesi işbirliğinde Tarsus’un hava kalitesinin ölçümlerine başlandı.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, bir açıklama yaparak, ilçe genelinin hava kalite ölçümlerini yapmak üzere sabit istasyon yer tespiti ve seyyar mobil ölçüm aracı kurulumunun gerçekleştirildiğini bildirdi. Başkan Bozdoğan, “İlçe merkezinde 5 parametre ile hava kalite ölçümleri sürekli olarak kontrol edilecek. Bu sayede şehrimizin hava kalitesi konusunda bilgi sahibi olabileceğiz” dedi.
Bozdoğan, 15 gün sürecek ölçümlerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ‘laboratuvar.cevre.gov.tr’ internet adresinden vatandaşlar tarafından da takip edilebileceğini belirterek, mobil araçla yapılan ölçüm süresince sabit istasyon için gerekli altyapı ve kurulum çalışmalarına başlandığını söyledi.
Bakanlık Akdeniz Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü ekiplerinin kurulum çalışmalarına Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Füsun Kaleli ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin eşlik ettiği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDüğünlere olur böyle şeyler!Düğünlere olur böyle şeyler!
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü

Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü

Lapsekili avcılar sezonun son sürek avını yaptı

Lapsekili avcılar sezonun son sürek avını yaptı

Akne ve sivilce izlerine dikkat

Akne ve sivilce izlerine dikkat

Büyükşehir Belediyesinin 184 şoför alımına 744 kişi başvurdu

Büyükşehir Belediyesinin 184 şoför alımına 744 kişi başvurdu

Killik Stadı bakıma alındı

Killik Stadı bakıma alındı

Vücuduna saçma isabet eden köpek kurtarılamadı

Vücuduna saçma isabet eden köpek kurtarılamadı

Mersin Namaz Vakitleri 18 Şubat Salı

İmsak
06:01
Sabah
07:20
Öğle
13:00
İkindi
16:02
Akşam
18:31
Yatsı
19:45

Mersin Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Salı

Abay Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Merkez
Bilgen Eczanesi
Merkez
Defne Şule Eczanesi
Merkez
Ezgi Eczanesi
Merkez
Karanfil Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mersin’de kar temizleme ve tuzlama çalışması sürüyor

Mersin’de kar temizleme ve tuzlama çalışması sürüyor

Mersin’de denizde kaybolan bekçi 29 gündür aranıyor

Mersin’de denizde kaybolan bekçi 29 gündür aranıyor

Sertavul Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Sertavul Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Toroslar’da kar festivali heyecanı

Toroslar’da kar festivali heyecanı

Anamur’da tropik meyveler yetişiyor

Anamur’da tropik meyveler yetişiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.