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Tartışma konusu olan ağaçların neden budandığı ortaya çıktı

MUĞLA HABERLERİ  | 30.05.2020 16:14 | Son Güncelleme

Bodrum Belediyesi tarafından budanan okaliptüs ağaçlarının neden mevsiminde budanmadığı ortaya çıktı.

Bodrum Belediyesi tarafından budanan okaliptüs ağaçlarının neden mevsiminde budanmadığı ortaya çıktı. Bu mevsimde budanmasının nedeni ağaç dallarının kırılarak insan canını tehlikeye atması olduğu öğrenildi.
Bodrum’daki Okaliptüs ağaçlarının bu mevsimde budanmamasının nedeni ortaya çıktı. Ağaçları dallarının çok uzaması ve kırılması nedeniyle insan canını tehlikeye soktuğu için budandığı, budamanın ise site sakinlerinden gelen talep üzerine yapıldığı öğrenildi.
Geçtiğimiz nisan ayı içerisinde, Ahmet Köylü Sitesi önünde bulunan ağaçlardan kırılan dalların, araç ve yaya güvenliğini tehdit ettiğini tespit eden Belediye ekipleri, Ahmet Köylü Sitesi yönetimi ve sakinlerinden gelen şikayet ve talepleri de dikkate alarak, risk oluşturan 8 ağacın budamasını tamamladı. Site yönetimi ve vatandaşlardan Belediye Çağrı Merkezi’ne konu ile ilgili 5 adet çağrı bırakıldığı ve son şikayetin ise 25 Mayıs 2020 tarihinden site yönetiminden yapıldığı belirlendi.
Kırılgan bir yapısı olan ve su tutma özelliği nedeniyle normal bir ağaca göre kırılma sırasında üç kat daha fazla hasara neden olan okaliptüs ağaçlarının kırılarak yola düşen dalları 5 Nisan 2020 tarihinde, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi. Ekipler, 8 ağacın budama işlemini de 29 Mayıs 2020 Cuma günü gerçekleştirdi. Aynı alanda yol araç geçişini engellediği tespit edilen bir adet dut ağacı da budandı.
Budama uygulamasını yerinde inceleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ekiplerin belli bir program dahilinde düzenli olarak budama işlemi gerçekleştirdiğini belirterek “Ağaçların sağlıklı büyümesi için periyodik olarak budama yapılması zorunlu bir işlemdir. Budama periyodu, ağacın cinsine göre değişiklik gösterir. Ayrıca, insan ve araç yoğunluğunun yüksek olduğu alanlardaki ağaçlarda kamu can ve mal güvenliğinin de sağlanması için sağlıklı bir budama uygulaması yapılmak zorundadır.” dedi.
Bodrum’un yeşilini, doğasını, iklimini korumanın ilk öncelikleri olduğunu belirten Başkan Aras, “Biz Bodrum’un doğasını ve dokusunu korumak için müthiş bir mücadele veriyoruz. Bodrum’un talan edilmesine, yeşilinin katledilmesine asla müsaade etmeyiz.” diye konuştu.

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