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Tartışmalı çınar ağacının yaşı yeniden tespit edilecek

KÜTAHYA HABERLERİ  | 03.10.2020 12:11 | Son Güncelleme

Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, tartışmalı çınar ağacının yaşının yeniden tespit edilmesi için çalışma başlatıldığını duyurdu.Visit Kütahya sosyal medya hesabı, o dönemde Hükümet Konağı olan ve şuanda Adliye Binası olarak kullanılan tarihi binanın, 1909 yılında çekilmiş fotoğrafını paylaştı.Fotoğrafta, o dönemde binanın çevresinde hiç bir ağaç gözükmezken, halen binanın girişinde bulunan çınar ağacının kayıtlardaki yaşı 336 yıl olarak yer aldı.

Tartışmalı çınar ağacının yaşı yeniden tespit edilecek

Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, tartışmalı çınar ağacının yaşının yeniden tespit edilmesi için çalışma başlatıldığını duyurdu.
Visit Kütahya sosyal medya hesabı, o dönemde Hükümet Konağı olan ve şuanda Adliye Binası olarak kullanılan tarihi binanın, 1909 yılında çekilmiş fotoğrafını paylaştı.
Fotoğrafta, o dönemde binanın çevresinde hiç bir ağaç gözükmezken, halen binanın girişinde bulunan çınar ağacının kayıtlardaki yaşı 336 yıl olarak yer aldı. İHA’nın bu haberinin ardından harekete geçen Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, çınar ağacının yaşının yeniden tespit edilmesi için çalışma başlatıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2016 yılında bakanlığımızca ’Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinde yer alan anıt ağaçlar ve tescilli ağaç topluluklarının mevcut durumlarının belirlenmesi’ çalışması kapsamında ihale yapılmış ve ilimizde 139 adet tescilli anıt ağacın boyu, çapı, yaşı ve bakımı için yapılması gereken uygulamalar ihaleyi alan firma tarafından yapılmıştır. Haberde yer alan anıt ağacın olduğu bölgede (Saray Mahallesi) 34 adet tescilli Çınar ağacı bulunmaktadır. Bu ağaçların yaş tespitleri ağaçların durumuna göre tahribatsız veya tahribatlı yöntemle yaklaşık olarak belirlenmiştir. 2016 yılında özellikleri belirlenen anıt ağaçların, 2019 yılında bakanlığımızca ayrı ihalesi yapılan işte, ağaçların bakım, budama ve tabela yenileme çalışmaları yapılmıştır. Haberde yer alan fotoğrafın yüksek bir noktadan panoramik çekildiği dikkate alındığında, fotoğrafın şimdiki Cumartesi-Çarşamba pazaryerinin olduğu bölgede olan eski cezaevi kulesinden çekildiği değerlendirilmiş olup bu bölgenin Adliye Binasına yaklaşık uzaklığı 100 metredir. Ayrıca haberde kullanılan fotoğraf dikkatlice incelendiğinde, binanın önünde karaltı şeklinde ağacın bulunduğu değerlendirilmiştir. Ayrıca aynı alana ait 1930 yılında çekilmiş fotoğraflara ulaşılmış olup, bu fotoğrafta daha belirgin bir şekilde yaklaşık 20-25 metre boyunda habere konu tescilli çınar ağacının var olduğu tespit edilmiştir. Ağaçta yapılan incelemede ağacın çevresinin yaklaşık 5 metre olduğu ve çapının 1,70 metre olduğu tespit edilmiştir. Bu değerler 2016 yılında yapılan çalışma ile karşılaştırıldığında değerlerin örtüştüğü görülmüştür. Sonuç olarak; elde edilen veriler ile çınar ağacının yaşına yönelik tartışmanın kamuoyunu daha fazla meşgul etmemesi için söz konusu anıt ağacın yaş tespitine yönelik tekrar çalışma yapılacak ve ağacın yaşında farklılık olması durumunda ağacın tabelası değiştirilecektir."

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