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Tartıştığı akrabasını bıçaklayan şahıs tutuklandı

SAMSUN HABERLERİ  | 09.03.2020 20:34 | Son Güncelleme

Samsun’da tartıştığı akrabasını bıçakla ağır yaralayan şahıs mahkemece tutuklandı.Olay, Tekkeköy ilçesinde meydana geldi.

Tartıştığı akrabasını bıçaklayan şahıs tutuklandı

Samsun’da tartıştığı akrabasını bıçakla ağır yaralayan şahıs mahkemece tutuklandı.
Olay, Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan A.A., tartıştığı akrabası A.A.’yı bıçakla ağır yaraladı. Özel bir hastaneye kaldırılan A.A. tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan A.A. ise Büyüklü Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan A.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.A., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Samsun Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Pazartesi

Bankalar Eczanesi
Ilkadim
Elif Eczanesi
Ilkadim
Esra Eczanesi
Ilkadim
Mengel Eczanesi
Atakum
Umut Eczanesi
Atakum
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
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