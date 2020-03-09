Tartıştığı akrabasını bıçaklayan şahıs tutuklandı

Samsun’da tartıştığı akrabasını bıçakla ağır yaralayan şahıs mahkemece tutuklandı.

Olay, Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan A.A., tartıştığı akrabası A.A.’yı bıçakla ağır yaraladı. Özel bir hastaneye kaldırılan A.A. tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan A.A. ise Büyüklü Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan A.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.A., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

