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Tartıştığı arkadaşını silahla yaraladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 26.08.2020 00:20 | Son Güncelleme

Denizli’de bir şahıs tartıştığı arkadaşını yanında getirdiği silahla silah ile yaraladı.

Denizli’de bir şahıs tartıştığı arkadaşını yanında getirdiği silahla silah ile yaraladı. Kanlar içinde kalan adam, aracına binerek hastaneye gitti.
Olay, Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.U., arkadaşı olduğu ileri sürülen bir şahısla henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartıştı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi ile R.U., yanında getirdiği tabanca ile arkadaşına ateş etti. Kalçasından yaralanan adam otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı. En yakın hastane olan Denizli Devlet Hastanesine giden şahıs, sağlık ekiplerine yaralı olduğunu söyleyerek yardım istedi. Hemen tedaviye alınan şahsın ilk ifadesinde kendisini vuranın R.U., olduğunu söylediği öğrenildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri çevrede şahsı arama çalışmaları başlattı. Şahsın hastaneye geldiği otomobili inceleyen ekipler, araçta detaylı inceleme yapılması için emniyet otoparkına çekti.
Öte yandan yaralanan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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