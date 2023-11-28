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Tartıştığı genci sokak ortasında vurdu

28.11.2023 07:32 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de bir kişi, husumetlisi olduğu 22 yaşındaki genci tabanca ile bacağından yaraladı.

Tartıştığı genci sokak ortasında vurdu

Olay, akşam saatlerinde Güzeltepe Mahallesi 554. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.E. husumetlisi olan K.G (22) ile sokakta tartıştı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle K.E., yanında bulunan tabanca ile K.G.’yi bacağından yaraladı. Etrafa ateş ederek park halindeki iki araca da zarar veren K.E., olayın ardından kayıplara karıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan K.G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan K.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından alanda inceleme yapıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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