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Tartıştığı kadını balkonda bıçakla tehdit eden şüpheli gözaltına alındı

ADANA HABERLERİ  | 29.02.2020 15:56 | Son Güncelleme

Adana'da bir evin balkonunda yaşanan olay cep telefonu kamerasına yansıdı

Adana'da bir kişinin tartıştığı kadını balkonda bıçakla tehdit etmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi, şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde 4 katlı binanın en üst katında B.E. ile erkek arkadaşı olduğu iddia edilen K.Ö. arasında tartışma yaşandı.

Kavgaya dönüşen olayda K.Ö. başından yaralandı. Bu sırada K.Ö, eline geçirdiği ekmek bıçağıyla B.E'yi evin içinde kovalayıp balkonda sıkıştırdı.

Bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülediği o anlarda K.Ö'nün elinde bıçağı kadına savurup, kaçmasına izin vermediği görüldü. Kadın ise korunmaya çalışıp bağırarak yardım istedi.

Şüpheli K.Ö, kadının şikayeti üzerine gözaltına alındı.

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