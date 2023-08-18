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Tartıştığı kişi tarafından 8 yerinden bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

18.08.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Konak ilçesinde tartıştığı kişi tarafından 8 yerinden bıçaklanan 71 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tartıştığı kişi tarafından 8 yerinden bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saat 17.30 sıralarında Konak ilçesi Zeytinlik Mahallesi 1162 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Gökçen (71), henüz bilinmeyen sebepten Ü.Ç., ile tartışmaya başladı. Olayın büyümesi üzerine Ü.Ç., yanındaki bıçakla Gökçen’i 8 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde durumunun ağır olduğu belirlenen Gökçen’i ambulans ile İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan 71 yaşındaki adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Öte yandan, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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