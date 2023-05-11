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Tartıştığı kişiyi göğsünden vurarak öldürdü

11.05.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Buca ilçesinde tartıştığı kişi tarafından vurulan 45 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Tartıştığı kişiyi göğsünden vurarak öldürdü

Olay, 19.00 sıralarında Buca ilçesi Atatürk Mahallesi 202/44 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, H.A. ile Orhan Mızrak (45) henüz belirlenemeyen bir sebepten tartışmaya başladı. Gerginliğin artmasıyla H.A., yanındaki tabancayla Orhan Mızrak’a ateş etti. Mızrak kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Mızrak’ın göğüs kısmından vurulduğu ve durumunun ağır olduğu belirlendi. Ambulans ile Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 45 yaşındaki adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Öte yandan, polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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