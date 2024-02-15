Tartıştığı kişiyi silahla vuran kadın tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Nergis Sokak’ta aralarında husumet bulunan Sevinç G. ile Orhan E. karşılaştı. İkili arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Sevinç G., Orhan E’yi silahla vurdu. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Orhan E’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcının incelemesinin ardından Orhan E’nin cesedi Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olay sonrası kaçan Sevinç G., polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Sevin G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

