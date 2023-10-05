YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Tartıştığı kocasını bıçaklayarak ağır yaraladı

Tartıştığı kocasını bıçaklayarak ağır yaraladı

05.10.2023 07:43 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’de bir kadın tartıştığı kocası Nedim Solmaz’ı bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Mardin’in Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kadın ile eşi Nedim Solmaz arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kadın kocası Nedim Solmaz’ı bıçakla yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Nedim Solmaz, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kocasını yaralayan kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Hastaneden alınan bilgiye göre Nedim Solmaz’ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda 6 bin 300 mermi ele geçirildiŞanlıurfa'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda 6 bin 300 mermi ele geçirildi
Kütahya'da semt pazarında silahla vurulan 2 esnaf hastaneye kaldırıldıKütahya'da semt pazarında silahla vurulan 2 esnaf hastaneye kaldırıldı
Farklı ülkelerden gelen seramik sanatçıları Gordion Antik Kenti'ni gezdiFarklı ülkelerden gelen seramik sanatçıları Gordion Antik Kenti'ni gezdi
Anahtar Kelimeler:
Mardin

Mardin Namaz Vakitleri 5 Ekim Perşembe

İmsak
04:49
Sabah
06:08
Öğle
12:11
İkindi
15:28
Akşam
18:03
Yatsı
19:17

Mardin Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Perşembe

Oktay eczanesi
Derik
Seyhan eczanesi
Mazidagi
Turan eczanesi
Dargecit
Akbulut eczanesi
Kiziltepe
Yenigün eczanesi
Artuklu
Yavuz eczanesi
Savur
Özdemir eczanesi
Omerli
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Asitli saldırıdan kurtulmuştu! Dolandırıcıların hedefi oldu

Asitli saldırıdan kurtulmuştu! Dolandırıcıların hedefi oldu

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.