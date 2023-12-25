Tartıştığı şahsı öldürmüştü, jandarma devriyesine teslim oldu

Olay, Ömerbeyli Mahallesindeki kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan G.G. (66) ile Serhat Yeroğlu (46) kıraathanede karşılaştı. İki şahıs tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından G.G. yanındaki pompalı tüfekle Yeroğlu’na ateş etti. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Yeroğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yeroğlu’nun cenazesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan G.G.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler G.G.’yi bulmak için çalışmalarını sürdürürken şüpheli şahıs Ömerbeyli Mahallesi’nde devriye görevi yapan jandarma ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan G.G.’nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

