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  4. Tartıştığı şahsı silahla yaralamıştı, polise teslim oldu

Tartıştığı şahsı silahla yaralamıştı, polise teslim oldu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 03.01.2020 18:08 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde tartıştığı kişiyi ayağından vuran şüpheli emniyete giderek silahıyla birlikte teslim oldu.Olay Müftü Mahallesi Cıbır Ali Sokak üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde tartıştığı kişiyi ayağından vuran şüpheli emniyete giderek silahıyla birlikte teslim oldu.
Olay Müftü Mahallesi Cıbır Ali Sokak üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre B.E. (38) dün F.G.’nin (41) sahibi olduğu iş yerine gelerek alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı. B.E. bu gün yeniden aynı iş yerine gelerek tartışmaya başladığı F.G.’nin ayağına bir el ateş edip yaraladı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan F.G. tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan B.E. ise bir süre sonra olayda kullanılan silahla birlikte Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu.
Öte yandan ayağından yaralanan F.G.’nin ise kendisini yaralayan B.E.’den şikayetçi olmadığı öğrenildi. Savcılığın olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor.

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