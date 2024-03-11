Tartıştığı şahsı sipariş kalemiyle öldüren sanık hakim karşısında

Duruşmada savunma yapan sanık, ‘’Ellerindeki şişeyi sert bir şekilde yolda duran iş sahibine ait arabaya attılar. Bir elimde kalem, bir elimde kağıt vardı. Benim ağrıma gitti ve ona bir hamlede bulundum’’ dedi.

Beyoğlu’nda 10 Kasım 2023’de iddiaya göre 22 yaşındaki Derviş Karadağ, çalıştığı iş yeri olan börekçiden gürültü duyması üzerine dışarı çıkmış, dışarı çıktığında, Engin Yalçın (43) ile arkadaşının alkollü vaziyette kaldırımda oturduğunu ve hemen karşılarında park halinde bulunan işletme sahibinin aracına bir cisim fırlatıldığını görmüştü.

Bunun üzerine çıkan tartışma sırasında Karadağ, elinde bulunan sipariş kalemiyle Yalçın’ın alnına doğru yumruk atmış, yaralanan ve yoğun kan kaybı yaşayan Yalçın ise kaldırıldığı hastanede olaydan 1 hafta sonra hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin davanın görülmesine başlandı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Derviş Karadağ, öldürülen Engin Yalçın’ın ailesi ve tarafların avukatları hazır bulundu.

DURUŞMADA SANIĞA TEPKİ GÖSTERDİLER

Duruşmaya başlandığı sırada salona getirilen sanık Karadağ’ı gören müşteki anne ile abla, sanığa ‘Allah belanı versin’ şeklinde sözler söyledi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, müşteki aileye sakin olmalarını ve duruşma düzenini bozmamalarını söyledi. Daha sonra aile sakinleşerek duruşmanın başlamasını bekledi.

‘’BENİM AĞRIMA GİTTİ VE ONA BİR HAMLEDE BULUNDUM. ÖNCE ELİMİ KALDIRDIM, BİR ELİMDE KALEM, BİR ELİMDE KAĞIT VARDI’’

Duruşmada savunma yapan Derviş Karadağ, söz konusu börekçi dükkanında 3 aydır çalıştığını söyleyerek, ‘’Çalıştığım sırada yoldan bir bayan geçiyordu. Engin Yalçın ve arkadaşları kadının önünü kestiler, kadını taciz ettiler. Kadın bizim dükkandan yardım istedi ve ‘polis çağıracağım’ dedi. Tüm müşteriler bu olaydan rahatsız olup gittiler. Yalçın ve arkadaşları dışarıdaydılar, ellerinde alkol şişesi vardı. Ellerinde ki şişeyi sert bir şekilde yolda duran iş sahibine ait arabaya attılar. Ben yanlarına gittim, elimde sadece kağıt ve tükenmez kalem vardı. Sipariş aldığım kağıt ve kalemdi. Şişeyi arabaya kimin fırlattığını sordum. Yalçın bana ‘sana ne’ diyerek küfür etti. Benim ağrıma gitti ve ona bir hamlede bulundum. Önce elimi kaldırdım, bir elimde kalem, bir elimde kağıt vardı. Küfür edince tahrik oldum. Bir kez yumruk attığımı hatırlıyorum, elimde kalem olduğunu bilmiyordum. Saplayıp saplamadığımı hatırlamıyorum. Anlık öfkeme denk geldi. Ancak tek darbe vurdum. Yalçın küfür ederek arkamdan gelmeye devam etti. Ayakta ve canlıydı. Ben dükkanının içerisine geçtim. İş yeri sahibi dışarı çıktı. Yüzü kanayan Yalçın’a peçete verdi ve ambulans çağırdı. Yalçın’ın bir hafta sonra öldüğünü öğrendim. Beraatımı ve tahliyemi talep ederim’’ dedi.

“SANIĞIN TACİZ EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİĞİ KIZ, BENİM KARDEŞİMİN 4 YILLIK SEVGİLİSİ”

Duruşmada Engin Yalçın’ın müşteki ablası Aysel Yalçın, ‘’Sanığın taciz edildiğini söylediği kız, benim kardeşimin 4 yıllık kız arkadaşıdır. Onu taciz etmesi söz konusu olamaz. Kız bizim evimize gidip gelen yakından tanıdığımız kişidir” şeklinde konuştu.

ARACA ŞİŞE ATAN KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLECEK

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Derviş Karadağ’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, duruşmada bahsedilen kız arkadaş ile iş yeri sahibinin önümüzdeki celse tanık olarak dinlenmesine ve olay sırasında araca şişe atan kişinin etraflıca soruşturularak, kimliğinin tespit edilmesi için Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Engin Yalçın’ın olay günü 08.00 sıralarında bir arkadaşıyla birlikte alkollü vaziyette kaldırım önünde oturduğu, gürültülü şekilde konuştukları, Yalçın’ın arkadaşının hemen karşılarında park halinde bulunan araca doğru bir cisim fırlattığı, bunun üzerine yan tarafta bulunan işletmeden iş önlüğüyle şüpheli Derviş Karadağ’ın çıktığı aktarıldı. İddianamede, başlayan sözlü tartışma sırasında şüpheli Karadağ’ın, sağ elinde ele geçirilemeyen fakat plastikten yapılma kalem olduğu değerlendirilen, ayrıca silahtan sayılan cisim bulunduğu, o vaziyette Yalçın’ın sol kaş kısmına doğru 1 kez yumruk attığı ve orada uzaklaştığı kaydedildi. Yalçın’ın yoğun kan kaybı yaşayarak hastaneye kaldırıldığının anlatıldığı iddianamede, olaydan 1 hafta sonra vefat ettiği, düzenlenen otopsi raporunda ise Yalçın’ın otopsisinden alınan örneklerinde uyuşturucu madde tespit edildiği, ayrıca ölümünün cisim yaralanmasına bağlı kafatası kırıklarıyla birlikte beyin kanaması, beyin doku hasarı ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği belirtildi. Şüpheli Derviş Karadağ’ın ifadesine de yer verilen iddianamede, olay sırasında vefat eden Yalçın’ın, arkadaşıyla birlikte alkollü vaziyette taşkınlık yaptıklarını, sağa sola sataştıklarını, içlerinden birinin çalıştığı iş yeri işletmecisine ait araca taş attığını görmesi üzerine uyarmak amacıyla yanlarına gittiğini söylediği belirtildi. Şüpheli ifadesinin devamında ise uyarmak için yanlarına gitmesine rağmen Yalçın’ın kendisine küfür etmesine sinirlenerek elinde iş yerinde kullandığı kalemle öldürme kastı bulunmaksızın ve anlık öfkeyle başına doğru yumruk attığını, ardından eylemini sürdürmeksizin olay yerinden ayrıldığını söylediği aktarıldı. İddianamede ayrıca, şüpheli Karadağ’ın ilk ifade işlemleri sırasında Yalçın henüz vefat etmediğinden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ancak vefat sonrasında yeniden işlemleri yapılarak tutuklandığı kaydedildi. Hazırlanan iddianamede şüpheli Derviş Karadağ’ın ‘silahla kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma’ suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

