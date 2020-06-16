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Taş: "Ayasofya ümmetindir, çiğnenen hakkı verilmelidir"

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.06.2020 13:44 | Son Güncelleme

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu Sözcüsü Ahmet Taş, "Ayasofya ümmetindir, çiğnenen hakkı verilmelidir" dedi.Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu, Ayasofya ile ilgili Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması düzenledi.

Taş: "Ayasofya ümmetindir, çiğnenen hakkı verilmelidir"

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu Sözcüsü Ahmet Taş, "Ayasofya ümmetindir, çiğnenen hakkı verilmelidir" dedi.
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu, Ayasofya ile ilgili Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması düzenledi. Burada konuşan Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu Sözcüsü Ahmet Taş, "29 Mayıs 1453 günü ulu hakan Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul’u fethetmesi ile Müslüman yurdu olan İstanbul’un simgesi Ayasofya, fethin ardından 3 gün içinde yapılan hazırlıklarla ibadete hazır hale getirilmiş, fethin akabinde İlk cuma namazı ulu Hakan’ın da katılımı ile burada kılınmıştı. Zaman içinde yapılan mihrap, minber, hünkar mahfili ve minareleri eklenerek göz kamaştıran ulu bir mabet olan Ayasofya, tam 478 yıl Payitahtta ümmetin gözde mabedi olarak Müslümanların ibadet mekanı olmuştur. 89 yıldan bu yana ise müminlerden mahrum, öksüz ve yetim bırakılmıştır. Fetih hakkı olarak alınıp yüzyıllar boyunca binlerce, milyonlarca mümine ibadet mekanı olan şanlı Ayasofya, ne yazık ki zamanın basiretsiz yöneticileri tarafından 1931’de ibadete kapatılarak müminlerden yoksun bırakılmıştır. 1934’te yine basiretsizce alınan kararla müzeye çevrilen Ayasofya 89 yıldır müminlerden yoksun bırakılmış, bu zulüm, bu hasret yeter artık diye hasret çeken müminleri ile kucaklaşacağı günleri sabırsızlıkla bekliyor" ifadelerini kullandı.
Taş, "Rahmetli Cumhurbaşkanlarımızdan Turgut Özal döneminde onun emri ile minarelerinden çifte ezan okutulup imam tayin edilen hünkar mahfili ibadete açılan, ulu hakan Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı’nın tapulu mülkü olan Ayasofya’nın hasret dolu yılları bitirilerek müminler ile kucaklaşması en doğal tarihi ve vicdani sorumluluktur. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu olarak! 478 yıllık İslam mülkü olan, 89 yıldan bu yana müminlerinden mahrum bırakılan ulu mabet Ayasofya’nın yeniden müminlerle buluşması için Cumhurbaşkanımızı, TBMM’yi ve hükümetimizi göreve davet ediyor tüm imkan ve tercihimiz ile yanlarında olduğumuzu kamuoyuna ilan ediyoruz" diye konuştu.

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Kocasinan
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Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
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Kocasinan
Nevin Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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