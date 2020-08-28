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Taş konak evleri projesinde ilk adım

KÜTAHYA HABERLERİ  | 28.08.2020 10:48 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki bin 450 rakımlı Gölcük Yaylası’nda yapılması planlanan ‘Taş Konak Evleri Projesi’ne ilk adım atılarak inşaat çalışmaları başladı.Simav Belediye Başkanı Adil Biçer ve Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, ’Gölcük Taş Konak Evleri’ şantiyesini ve yapımı başlayan inşaatları yerinde inceledi.Taş konak evleri için, doğanın korunmasını öncelik kabul ettiklerini belirten Başkan Biçer, projesi tamamlanarak yapımına başlanan Gölcük taş konak evlerinin doğa turizmine katkıda bulunacağını ifade etti.Başkan Biçer, “Kütahya İl Özel İdaresi tarafından ilk etapta 550 bin TL destek alınarak yapımına başlanılan, 55 metrekare kullanım alanına sahip taş konak evlerinin yanı sıra, yazın bisiklet turları, kışın kızak sporları yapılarak, Gölcük yaylasında turizmi biraz daha eğlenceli hale getirmeyi planladık.

Kütahya’nın Simav ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki bin 450 rakımlı Gölcük Yaylası’nda yapılması planlanan ‘Taş Konak Evleri Projesi’ne ilk adım atılarak inşaat çalışmaları başladı.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer ve Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, ’Gölcük Taş Konak Evleri’ şantiyesini ve yapımı başlayan inşaatları yerinde inceledi.
Taş konak evleri için, doğanın korunmasını öncelik kabul ettiklerini belirten Başkan Biçer, projesi tamamlanarak yapımına başlanan Gölcük taş konak evlerinin doğa turizmine katkıda bulunacağını ifade etti.
Başkan Biçer, “Kütahya İl Özel İdaresi tarafından ilk etapta 550 bin TL destek alınarak yapımına başlanılan, 55 metrekare kullanım alanına sahip taş konak evlerinin yanı sıra, yazın bisiklet turları, kışın kızak sporları yapılarak, Gölcük yaylasında turizmi biraz daha eğlenceli hale getirmeyi planladık. Çevreci bir yaklaşımla turizm hizmetlerimiz devam edecek” dedi.

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Simav
Deva Eczanesi
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