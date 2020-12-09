YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan 9 yıldır aranan zanlı tutuklandı

"Tasarlayarak adam öldürme" suçundan 9 yıldır aranan zanlı tutuklandı

BİTLİS HABERLERİ  | 09.12.2020 00:32 | Son Güncelleme

"Tasarlayarak adam öldürme" suçundan 9 yıldır aranan zanlı tutuklandı

BİTLİS (AA) - Van'da 2011 yılından bu yana "tasarlayarak adam öldürme" suçundan aranan şüpheli, Bitlis'in Tatvan ilçesinde yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğünce, aranan kişilere yönelik çalışma yürütülüyor.

2011 yılında Van'da meydana gelen olayın ardından, "Kan gütme saikiyle ve tasarlayarak adam öldürme" suçundan aranan R.C. isimli şüpheli, 7 Aralık'ta Tatvan ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

43 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Açıklamada, Bitlis ve çevresinde suç ve suçlulara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGülşah Saraçoğlu canlı yayında küfür yağdırdı!Gülşah Saraçoğlu canlı yayında küfür yağdırdı!
PARTNERDoğum anını paylaştı: KorkmadımDoğum anını paylaştı: Korkmadım

Bitlis Namaz Vakitleri 9 Aralık Çarşamba

İmsak
05:42
Sabah
07:10
Öğle
12:09
İkindi
14:37
Akşam
16:58
Yatsı
18:20

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 9 Aralık Çarşamba

Merkez Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Adilcevaz
Atalay Eczanesi
Ahlat
Emek Eczanesi
Guroymak
Halk Eczanesi
Hizan
Ulusoy Eczanesi
Tatvan
Altındal Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.