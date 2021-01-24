YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Tasarrufta Yıldırım farkı

Tasarrufta Yıldırım farkı

24.01.2021 14:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldırım Belediyesi, Covid-19 salgını kadar dünyayı tehdit eden kuraklığa dikkat çekmek amacıyla başlattığı ‘2 Litre Atık Yağ Biriktirene 1 Damacana Su Hediye’ kampanyası kapsamında hem suların kirlenmesini önlüyor hem de vatandaşlara evde su tasarrufu sağlaması amacıyla ücretsiz musluk aparatı dağıtıyor.Çevre ve Atık Yönetimi kapsamında hayata geçirdiği örnek projelerle ilklere imza atan Yıldırım Belediyesi, sadece 1 litresi 1 milyon litre içme suyunu kirleten atık yağlardan 2 litre biriktiren Yıldırımlı vatandaşlara Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yeni markası Bursa Su’dan 1 damacana hediye ediyor.

Yıldırım Belediyesi, Covid-19 salgını kadar dünyayı tehdit eden kuraklığa dikkat çekmek amacıyla başlattığı ‘2 Litre Atık Yağ Biriktirene 1 Damacana Su Hediye’ kampanyası kapsamında hem suların kirlenmesini önlüyor hem de vatandaşlara evde su tasarrufu sağlaması amacıyla ücretsiz musluk aparatı dağıtıyor.
Çevre ve Atık Yönetimi kapsamında hayata geçirdiği örnek projelerle ilklere imza atan Yıldırım Belediyesi, sadece 1 litresi 1 milyon litre içme suyunu kirleten atık yağlardan 2 litre biriktiren Yıldırımlı vatandaşlara Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yeni markası Bursa Su’dan 1 damacana hediye ediyor. Bu kapsamda bir yandan içme sularının kirlenmesini önleyerek kuraklığa karşı önemli bir mücadele yürüten Yıldırım Belediyesi, bir yandan da damacanaların yanında ücretsiz olarak hediye ettiği musluk aparatları ile de vatandaşların evlerindeki musluklardan 3/2 oranında su tasarrufu sağlamasına öncülük ediyor. Şimdiye kadar 200 adet dağıtımı gerçekleştirilen musluk aparatlarının ilk etapta 1000 kişiye dağıtılması hedefleniyor.
İnsan hayatının vazgeçilmezi olan suyun doğru bir şekilde tüketilmesi ile geleceğe yönelik önemli bir adımın atılmış olacağını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bursa’nın mevcut suyunu muhafaza etmek için bazı tasarruf pratiklerine yönelmenin gelecek için büyük bir kazanç olacağını düşünerek kuraklıkla mücadele etmek amacıyla bazı projeleri hayata geçirdik. Bu kapsamda Yıldırım Belediyesi olarak “Atık Yağlarınız Suya Dönüşüyor” sloganıyla “2 Litre Atık Yağ Biriktirene 1 Damacana Su Hediye” projesi başlattık. Bunun yanında da evlerimizdeki musluklarımızdan tasarruf sağlamak amacıyla musluk aparatı dağıtımı gerçekleştirdik. Lavabodan döktüğümüz her bir damla su ile Türkiye’nin geleceğinden çalıyoruz ve zaten sınırlı olan su kaynaklarımızı da kullanılamaz hale getiriyoruz. Ücretsiz dağıtımını gerçekleştirdiğimiz bu musluk aparatları ile bir nebzede olsa suyun tasarruflu kullanılmasına katkı sunabiliriz. Bu bizim gelecek nesillere olan borcumuz. Susuzluk tehlikesine karşı en önemli silahımız tasarruf” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Özlü'den sömestir tatili uyarısı: Yeni dalga gelebilirProf. Dr. Özlü'den sömestir tatili uyarısı: Yeni dalga gelebilir
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/

Bursa Namaz Vakitleri 24 Ocak Pazar

İmsak
06:45
Sabah
08:12
Öğle
13:21
İkindi
15:56
Akşam
18:19
Yatsı
19:41

Bursa Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Pazar

Demiriz Eczanesi
Nilufer
Demiriz Eczanesi
Nilufer
Demiriz Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Diğer Haberler

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, BTSO üyelerine kentsel dönüşüm çalışmalarını anlattı:

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, BTSO üyelerine kentsel dönüşüm çalışmalarını anlattı:

Bursa’da yangın mağduru esnafın yaraları sarıldı

Bursa’da yangın mağduru esnafın yaraları sarıldı

Anadolu ağırlık ve ölçüleri sergisi büyüledi

Anadolu ağırlık ve ölçüleri sergisi büyüledi

Nilüfer deplasmanda galip

Nilüfer deplasmanda galip

Çevikel: "Ekonomiden sosyal sorumluluğa kadar çözümsel projeler geliştireceğiz"

Çevikel: "Ekonomiden sosyal sorumluluğa kadar çözümsel projeler geliştireceğiz"

İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz’dan karbonmonoksit uyarısı

İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz’dan karbonmonoksit uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.