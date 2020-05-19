YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

ERZURUM HABERLERİ  | 19.05.2020 11:24 | Son Güncelleme

İlahiyatçı Prof.

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın, iftar programındaki açıklamalarına Eski MHP Erzurum İl Başkanı Nurettin Taşçı tepki gösterdi.
Mustafa Karataş’ın "Türkçülük bölücülüktür" ifadesine tepki gösteren eski MHP İl Başkanı Taşçı, ‘’Ben bir Müftü çocuğuyum, ne benim şeref duyduğum Müftü babamdan ne de onun hocalarından, rahmetle andığımız, Osman Bektaş hocamız olsun, Yunus Kaya hocamızdan ve ne de Erzurumlu Ömer Nasuhi bilmen hocalarımızdan Peygamber efendimiz (s.a.v.) Arap’ın acemden acemin Arap’tan üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır hadisi şerifini getirip de ırkçılıkla bağdaştırmanızı ne okuduk ne de duyduk. İki ayrı konuyu getirip bir birleriyle bağdaştırmanız ilmi ve izani yetersizliğinizin ürünüdür. Türklükle Türkçülükle bağdaştırılarak mukayese edilmesini duymadık okumadıkta; Irkçılık yapmak başka bir şey Kavmiyetcilik başka bir şey. Kavmiyetciliğin diğer adı Milliyetçiliktir" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hastaneden kaçan hükümlü operasyonla yakalandı

Hastaneden kaçan hükümlü operasyonla yakalandı

TDV'nin "Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları" etkinliği sona erdi

TDV'nin "Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları" etkinliği sona erdi

Sakaryalı çiftçiler kısıtlama günlerinde de üretime devam ediyor

Sakaryalı çiftçiler kısıtlama günlerinde de üretime devam ediyor

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Sağlık Bakanı Yardımcısı Eldemir ile video konferansla görüştüler

Sağlık Bakanı Yardımcısı Eldemir ile video konferansla görüştüler

Yerli ve milli sıcak hava balonu Kapadokya'da Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle uçtu

Yerli ve milli sıcak hava balonu Kapadokya'da Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle uçtu

Erzurum Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:04
Sabah
04:49
Öğle
12:16
İkindi
16:11
Akşam
19:33
Yatsı
21:11

Erzurum Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Evren Eczanesi
Palandoken
Kaplan Eczanesi
Yakutiye
Gürcükapı Eczanesi
Yakutiye
Çağla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Erzurum’da kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı

Erzurum’da kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

KGF, Kobi’ler için yeni desteğe hazırlanıyor

KGF, Kobi’ler için yeni desteğe hazırlanıyor

Yeni Yılın Ilk Bebekleri

Yeni Yılın Ilk Bebekleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.