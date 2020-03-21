YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Taşdoğan’dan Miraç Kandili mesajı

Taşdoğan’dan Miraç Kandili mesajı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 21.03.2020 09:59 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Miraç Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Miraç Kandili’nin İslam dünyası için önemli ve uhrevi bir havasını bulunduğunu belirterek vatandaşların kandilini tebrik etti.Taşdoğan, Miraç Kandili ile ilgili yayımladığı mesajında, “Miraç, yükseliş demektir.

Taşdoğan’dan Miraç Kandili mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Miraç Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Miraç Kandili’nin İslam dünyası için önemli ve uhrevi bir havasını bulunduğunu belirterek vatandaşların kandilini tebrik etti.
Taşdoğan, Miraç Kandili ile ilgili yayımladığı mesajında, “Miraç, yükseliş demektir. Bizim için bu gecenin ayrı bir önemi, ayrı bir uhrevi havası vardır. Yüce Yaratan İsrâ Suresi’nde ‘Kulunu (Muhammed -Aleyhissalâtü Veselâm-’ı) bir gece, Mescid-i Haram’dan kendisine bazı ayetlerimizi göstermek için etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilen, hakkıyla görendir’ diye buyururken bu geceye, Miraç gecesine işaret ediyordu. Bu gece, Peygamber Efendimiz (SAV)’in ‘Sidretü’l-Münteha’ denilen en üst makama ulaştığı, o yüce makamdan hediyelerle ve ümmetine müjdelerle döndüğü gecedir. Bu gece, dinin direği diye tanımlanan namazın Müslümanlara hediye edildiği gecedir. Bu gece, müminin miracının namaz olduğu gecedir. Dünyanın Covid-19 denilen virüs belasıyla savaş verdiği bir zamanda hiç şüphe yok ki bizler de millet olarak ciddi bir mücadele vermekteyiz. Zor zamanında sabrı, şükrü ve duayı kendine kalkan eden biz Müslümanlar için bu gece daha bir anlam kazanmaktadır. İlk defa camilerimizden uzakta, evlerimizde mahzun kutlayacağımız bu geceyi sabır ve dua gecesi olarak değerlendirmeliyiz. Tüm İslam aleminin Miraç gecesini kutluyor, Evinde Kal Türkiyem diyorum” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadıİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadı
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Malatya’da 65 yaş üstü pasolar Nisan sonuna kadar durduruldu

Malatya’da 65 yaş üstü pasolar Nisan sonuna kadar durduruldu

Belediye başkanlarından Miraç Kandili mesajı

Belediye başkanlarından Miraç Kandili mesajı

Toroslar Belediyesinde çalışanlar dönüşümlü izin yapacak

Toroslar Belediyesinde çalışanlar dönüşümlü izin yapacak

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Müftü Güven: "Camilerimiz cuma ve Miraç gecesinde kapalı tutulacak"

Müftü Güven: "Camilerimiz cuma ve Miraç gecesinde kapalı tutulacak"

Gaziantep Namaz Vakitleri 21 Mart Cumartesi

İmsak
05:05
Sabah
06:26
Öğle
12:43
İkindi
16:09
Akşam
18:50
Yatsı
20:05

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler21 Mart Cumartesi

Birecik Eczanesi
Sehitkamil
Irmak Eczanesi
Sehitkamil
Koçer Eczanesi
Sehitkamil
Öztan Eczanesi
Sehitkamil
Şirin Eczanesi
Sehitkamil
Alev Eczanesi
Sahinbey
Binevler Çiğdem Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Milletvekili Uzer’den devlet yolu müjdesi

Milletvekili Uzer’den devlet yolu müjdesi

Pienn’e yılın yenilikçi tasarım ödülü

Pienn’e yılın yenilikçi tasarım ödülü

Önce Doğum Yaptı, Sonra Kalp Ameliyatı Oldu

Önce Doğum Yaptı, Sonra Kalp Ameliyatı Oldu

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Son gününde şehit oldu

Son gününde şehit oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.