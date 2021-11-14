Taşımalı eğitim öğrencilerinin yemeği meslek lisesinde kaynıyor

CEM GENCO - Hatay'da, taşımalı sistemle eğitim veren okulların öğle yemeği, meslek lisesinin mutfağında öğrencilerin katkılarıyla hazırlanıyor.

Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü mutfağında öğrenciler ve usta öğreticiler kontrolünde pişirilen günlük 3 çeşit yemek, Antakya ve Defne ilçelerindeki taşımalı eğitim veren 44 okula sıcak şekilde ulaştırılıyor.

Meslek lisesi öğrencileri, hazırladıkları yemekle hem mesleğin inceliklerini öğreniyor hem de kazanç sağlıyor.

Okul Müdürü Volkan Şeşen, AA muhabirine, günlük 3 bin 500 öğrenciye sıcak yemek ulaştırdıklarını söyledi.

Yemekhanelerinde hazırlanan yemeklerle öğrencilerin gelişmesine katkı sağladıklarını dile getiren Şeşen, taşımalı eğitim gören okullardaki çocukların yemeklerinin hazırlanmasında oldukça titiz davrandıklarını belirtti.

Şeşen, Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencilerinin okul sonrasındaki hayatlarında bilgi ve beceri kazanmaları için bu uygulamanın oldukça önemli olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yemekhanede görevli 12 öğrencimiz toplu yemek çıkarma noktasında burada tecrübe kazanıyor. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra tatil bölgelerinde rahatlıkla çalışmaktadırlar. 11. sınıf öğrencilerimiz de yaz aylarında tatil bölgelerinde staj görmektedirler. İlimizde taşımalı eğitimlerine devam eden 3 bin 500 öğrencimizin öğle yemeği okulumuzda hazırlanıyor. Bu yıl 20 mezun öğrencimizi Antalya bölgesinde işe yerleştirdik ve iş imkanı sağladık, bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz."

Şeşen, öğrencilerin uygulama sayesinde aylık 750 lira kazanç elde ettiğini de kaydetti.

- Öğrenciler mezun olunca kendi iş yerini açabiliyor

Yiyecek Hizmetleri Öğretmeni Ergül Sayın da öğrencilerin okulda gastronomi kenti Hatay'ın yemeklerinin yanı sıra farklı ülkelere ait lezzetleri de yapmayı öğrendiğini dile getirdi.

Öğrencilerin derslerde teorik olarak öğrendiklerini yemekhanede uygulama şansı bulduğunu aktaran Sayın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yemek yapımının tüm incelikleri ve toplu yemek yapımında dikkat edilmesi gerek unsurlar çocuklarımıza anlatılıyor. Öğrencilerimiz buradan elde ettikleri bilgi ve birikimlerinin yanı sıra harçlıklarını da çıkararak hem ailelerine katkı sağlıyor hem de okul masraflarını karşılama şansına sahip oluyor. Mezun olan öğrencilerimizin bir kısmı üniversite hayatına devam ederken bazı öğrencilerimiz de aldıkları iş yeri açma belgesiyle kendi iş yerlerini açarak meslek hayatına girmiş oluyor."

- " Hedefim önde gelen şeflerden biri olmak"

Okulun 12. sınıf öğrencilerinden Edanur Altıok ise hem meslek öğrendiğini hem de para kazandığını belirtti.

Haftanın 3 günü yemekhanede eğitim aldıklarını ve öğretmenlerinden farklı yemek tarifleri öğrendiklerini ifade eden Altıok, "Yaptığımız yemeklerin farklı okullardaki öğrencilere gönderilmesi bizleri çok mutlu ediyor. Burada öğrenirken para da kazanıyoruz. Elde ettiğim geliri okul ihtiyaçlarımı karşılamak için kullanıyorum. Okuldan mezun olduğumda gastronomi alanında ilerlemek istiyorum. Hedefim önde gelen şeflerden biri olmak." dedi.

Yemek yapmayı çok sevdiği için bu bölümü seçtiğini anlatan Müge Köseoğlu da kendi iş yerini açarak Hatay mutfağını tanıtmayı amaçladığını aktardı.

