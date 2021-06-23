YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Taşımalı eğitime erişim sağlayan okul servis araçları elektronik izleme sistemleriyle denetlenebilecek

Taşımalı eğitime erişim sağlayan okul servis araçları elektronik izleme sistemleriyle denetlenebilecek

23.06.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MEB'in Taşımalı Eğitim Denetleme ve İzleme Sistemi aracılığıyla özellikle kırsal bölgelerde ikamet eden öğrencilerin güvenli şekilde okula ulaştırılması ve öğrenci taşıma hizmetlerinin toplam kalitesinin artırılması hedefleniyor

Taşıma yoluyla eğitim kapsamında hizmet veren okul servis araçları, Taşımalı Eğitim Denetleme ve İzleme Sistemi (TEDİS) aracılığıyla denetlenebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

MEB'den yapılan bilgilendirmede, değişiklikle, Bakanlık bünyesindeki öğrenci taşıma hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla okul servis araçlarının elektronik izleme sistemleri vasıtasıyla denetlenmesi ve izlenmesine imkan sağlandığı ifade edildi.

Bilgilendirmede, taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren okul servis araçlarının, TEDİS vasıtasıyla güzergah boyunca takip edilmesiyle özellikle kırsal bölgelerde ikamet eden öğrencilerin güvenli şekilde okula ulaştırılmasının sağlanması, taşıma merkezi okullarda görevli idareci ile öğretmelerin iş yükünün azaltılması ve öğrenci taşıma hizmetlerinin toplam kalitesinin artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

İlk etapta bu yıl iki ilde pilot uygulama yapılacağı, bu durumun okul servis araçlarına bir külfet getirmeyeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanma ve kaşıntı varsa dikkat! Bu belirtileri ilk kez yaşıyorsanız...Yanma ve kaşıntı varsa dikkat! Bu belirtileri ilk kez yaşıyorsanız...
Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin ve sportif direktör Baki Mercimek ile sözleşme imzaladıGençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin ve sportif direktör Baki Mercimek ile sözleşme imzaladı

Ankara Namaz Vakitleri 23 Haziran Çarşamba

İmsak
03:18
Sabah
05:14
Öğle
12:56
İkindi
16:53
Akşam
20:28
Yatsı
22:15

Ankara Nöbetçi Eczaneler23 Haziran Çarşamba

Anıttepe Doğa Eczanesi
Cankaya
Aslan Eczanesi
Cankaya
Cemile Gül Eczanesi
Cankaya
Çayyolu Kuzucu Eczanesi
Cankaya
Çetin Eczanesi
Cankaya
Didim Eczanesi
Cankaya
Selda Yıldırım Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 15 şüpheli tutuklandı

İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 15 şüpheli tutuklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Hatay'da iki aile arasındaki husumet barışla sonlandı

Hatay'da iki aile arasındaki husumet barışla sonlandı

Eskişehir'de sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu

Eskişehir'de sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu

Tokat'ta yiyecek bırakılan bahçeyi mesken tutan tilkinin beslenme anları görüntülendi

Tokat'ta yiyecek bırakılan bahçeyi mesken tutan tilkinin beslenme anları görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.