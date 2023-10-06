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Taşımalı eğitime rağmen hayallerine kavuştular

06.10.2023 14:19 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Kiraz ilçesindeki okullarda Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrenciler, üniversite hayallerini gerçekleştirdi.

Taşımalı eğitime rağmen hayallerine kavuştular

İlçede; Uzay Mühendisliği, Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Mühendislik, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Veterinerlik, çeşitli branşlarda birçok bölüme yerleşen öğrenciler hayallerine kavuştu.

Kiraz ilçesinde, bu yıl üniversiteyi kazanan öğrenciler Kiraz Kaymakamı Onur Titiz tarafından makamında ağırlandı. Buluşmaya; Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu, Kiraz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ak, öğrencileri temsilen; İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleşen Ümmü Gülsüm Karcı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşen Rabia Topal ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşen Sevilay Sakallı katıldı. Öğrencilere başarılarından dolayı dizüstü bilgisayarlar hediye edildi.

“95 ÖĞRENCİMİZ YERLEŞTİ”

Bu yıl Kiraz’da, lise son sınıflar arasından sınava giren 95 öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucuna göre yerleştiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ak, “İlçemizde geçtiğimiz yıllara göre eğitim alanında başarımız artarak devam etmektedir. Bu yılki rakamları ve başarıyı bakanlığımızın ücretsiz olarak düzenlendiği Destekleme ve Yetiştirme kurslarının (DYK) çok verimli geçmesine, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin fedakarlıklarına bağlıyoruz” dedi.

Öğrencilerin lise eğitimleri boyunca taşımalı şekilde eğitim aldıklarını söyleyen Ak, “YKS sonuçları bizim için gurur tablosu niteliğindedir. Öğrencilerimiz Kiraz’ın coğrafi olarak zor şartlarında köylerde ikamet etmekte olup lise eğitimleri boyunca taşımalı şekilde eğitim almışlardır. Okuldaki dersleri ve DYK dışında sınav hazırlığı noktasında destek almamıştır. Öğrencilerimizin bu başarı tablosu bizim de motivasyonumuzu arttırmıştır. Eğitime verdiğimiz desteği elimizden gelenin fazlasıyla arttırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“BAŞARACAĞIMIZA İNANDIK”

Hukuk Fakültesine yerleşen Rabia Topal ise “Çok emek vermiştim, emeklerimin karşılık bulması, hayalini kurduğum fakülteyi kazanmış olmak ve kaymakamımız tarafından takdir edilmek gerçekten çok mutlu edici. DYK kurslarımız gerçekten çok verimli geçti. Okul müdürümüz nezdinde tüm öğretmenlerime çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Taşımalı eğitime rağmen hayallerine kavuştular

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