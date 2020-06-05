Taşıt kredisi kampanyaları ikinci el piyasasına "can suyu" olacak

Sıfır ve ikinci el araç sektörünü hareketlendirmek için kamu bankaları tarafından taşıt kredisi kampanyalarının başlatıldığını anımsatan Yanık, yerli üretim sıfır araçlarda yüzde 0,49, ikinci el araçlarda ise yüzde 0,82 faizle kredi imkanı getirildiğini kaydetti.

Bütün sektörlerde olduğu gibi otomotivin de süreçten ciddi oranda etkilendiğini belirten Yanık, insanların sokağa çıkamadığını, bu nedenle ikinci el araç satışlarının durma noktasına geldiğini söyledi.

"Burada tek sıkıntı ikinci el araçlardaki fiyatların yükselişi. Maalesef biz de bu yükselişe hiçbir anlam veremiyoruz. Önceden bu artışı dolar, avro ve benzindeki artışlara bağlıyorduk ama bunlarda da afaki artış olmadı. Hatta benzinde düşüş oldu. İkinci el araçlardaki fiyat yükselişlerinin bir türlü önüne geçemiyoruz. Öyle bir hale geldi ki ikinci el araçların fiyatları, sıfır araçların fiyatlarını geçmeye başladı. Sıfır araç bayilerinin ciddi anlamda ikinci el araç alıp satması ve internet sitelerinin araçlara fiyat biçmesi bu işi bu aşamaya getirdi."

- "Sadece fotoğraftan gördüğünüz araç için kaparo vermeyin"

Hakan Yanık, yılın ilk yarısında birçok sektörde olduğu ticari anlamda kendilerinin de kayıp yaşadıklarını belirtti.

2020'nin ikinci yarısından beklentilerini aktaran Yanık, "İnşallah yılın ikinci yarısında, özel bankaların da ayak uydurması sonucu bu taşıt kredilerinin katkısıyla ikinci el sektöründe bir hareketlenme yaşanacağını umut ediyoruz. Bu hareketlenme neticesinde piyasa yerine oturur ve araç fiyatları da çok fazla olmasa da bir düşme trendine girer diye tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.