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Taşkesenligil tenisçilerin zaferini kutladı

ERZURUM HABERLERİ  | 29.09.2020 12:04 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu İlleri arasında düzenlenen Doğu Ligi Tenis Şampiyonası’nda başarılı olan sporcular ile antrenörler GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil’i ziyaret ederek başarılarını paylaştı.

Taşkesenligil tenisçilerin zaferini kutladı

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu İlleri arasında düzenlenen Doğu Ligi Tenis Şampiyonası’nda başarılı olan sporcular ile antrenörler GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil’i ziyaret ederek başarılarını paylaştı. Taşkesenligil, şampiyon raketleri tebrik etti. Tenisçiler kazandıkları kupaları Taşkesenligil’e hediye etti.
Erzurum’u temsilen 5 takımın katıldığı turnuvada Tenis İhtisas Spor Kulübü büyük bir başarı elde ederken, turnuvada Dadaşlar diyarını temsil eden diğer kulüpler ise çeyrek finale kadar yükselme başarısı gösterdi. Turnuvanın en genç alt yapısına sahip Erzurum takımlarında yer alan gençlerin uzun yıllar ilimizi temsil edecek almasının büyük bir şans olduğuna dikkat çeken Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, antrenörleri ve sporcuları tebrik etti. Kulüp Başkanlarına da tenis sporuna verdiği destekten ötürü kutlayan Taşkesenligil, şehirde spor branşı ayırt etmeden tüm spor dallarına destek verdiklerinin altını çizdi. Son yıllarda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş’un el birliği ile ilimizde düzenledikleri Uluslar arası Palandöken Kupası’nın da gençlerin gelişimine büyük katkı sağladığına dikkat çeken Taşkesenligil, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş’a teşekkür etti.
Taşkesenligil, “Gerek Büyükşehir Belediyemizin, gerek Atatürk Üniversitesi’nin gerekse kendi bünyemizdeki tenis kortları bu sporun alt yapısının sağlam temeller üzerinde oturmasında en önemli etken” diye konuştu.
Ziyarette Erzurum Tenis İhtisas Spor Kulübü başkanı ve baş antrenör Hasan Polat, GSİM antrenörü Yıldırım Gündoğdu, EKSİ 25 antrenörü Vahdet Alaeddinoğlu, sporcular Muhammed Tunahan Kurt, Muhammed Ayık, Emirhan Şimşek de hazır bulundu.

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